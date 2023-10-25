مشکلات صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان به روسیه حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی پیش ازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای پیگیری مصوبات و تفاهم نامه منعقد شده با دولت روسیه یک تیم از مسئولین فنی و فعالین بخش خصوصی حوزه دامپزشکی مازندران به روسیه عازم شدند

آقاپور گفت: با توجه به سفر امسال استاندار و تیم اقتصادی استان مازندران به روسیه و در راستای پیگیری مصوبات و تفاهم نامه منعقد شده و با دعوت سازمان دامپزشکی کشور روسیه هیئتی از اداره کل دامپزشکی مازندران و نیز نمایندگان صادر کنندگان بخش خصوصی این استان جهت بررسی استانداردها و گذراندن آموزش‌های لازم به روسیه سفر کردند.

وی ادامه داد: این دوره‌های آموزشی به مدت ۴ روز و پیرو مباحث مرتبط با کلیه شاخص‌ها و استانداردهای لازم جهت واردات محصولات غذایی به روسیه بررسی گردید.

سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران با تاکید بر درک و محوری تشخیص دادن گمرک کشور روسیه از موقعیت مازندران در توسعه روابط ایران و روسیه و با کشورهای سی آی اس گفت: به دلیل سختگیری‌های کشور روسیه در رعایت شاخص‌ها و استانداردهای مواد غذایی در واردات محصولات غذایی به این کشور سالانه بخش زیادی از محموله‌های وارداتی دنیا از جمله ایران برگشت می‌خورد و مشکلات زیادی را برای صادر کنندگان بخش خصوصی ایجاد می‌کرد که با توجه به توافقات صورت گرفته بخش زیادی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان مازندران به روسیه رفع خواهد شد.