فداحسین مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه آمریکا از تصمیم خود برای برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار بود این ماه در عمان برگزار شود منصرف شد، اظهار داشت: بعید می‌دانم که این خبر درست بوده و سندیت داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عمان مدت‌هاست به دنبال احیای برجام است و تاکنون هم جلساتی را با کارشناسان ایرانی، آمریکایی و غربی برگزار کرده است.

وی با اشاره به اینکه عمان مُصر است این موضوع زودتر حل و مذاکرات احیای برجام تعیین تکلیف شود، متذکر شد: بنده چندی قبل در رأس هیأتی به عمان رفتم و با مقامات این کشور در این مورد صحبت کردم و مقامات عمانی در آن دیدار بر این موضوع و ضرورت تعیین تکلیف مذاکرات احیای برجام تاکید کردند.

پیغام‌های برجامی آمریکا برای ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آمریکایی‌ها بیشتر مشتاق هستند که هر چه سریع‌تر با ایران سر میز مذاکره بنشینند. آنان بیشتر از ما به مذاکرات احتیاج دارند و تاکنون هم پیام‌های زیادی را از طریق کشورهای مختلف در این مورد به ما داده‌اند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران پاسخ خودش را به عمان داده و عمان نظر ایران را می‌داند که جمهوری اسلامی ایران آماده احیای برجام بر اساس منافع ملی و تحقق مصالح کشورمان است. مشکل به طرف آمریکایی بازمی‌گردد و آنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

آمریکا سیاست مشخصی برای احیای برجام ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست که آمریکایی‌ها مذاکرات احیای برجام را قبول نکنند یا از این کار منصرف شوند، بلکه آنان هنوز سیاست و تصمیم واحد و مشخصی در این زمینه ندارند و نتوانستند تصمیم بگیرند که می‌خواهند چه کنند.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها یک اشتباه استراتژیک دارند و آن هم نبود سیاستی واحد درباره برجام است، اما سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کاملاً مشخص بوده و باز هم بر اساس همین مسیر حرکت می‌کنیم.

مالکی تاکید کرد: به هیچ وجه نمی‌توان گفت که آمریکایی‌ها تمایلی به مذاکره با کشورمان ندارند، بلکه از آنجایی که آنان نتوانستند به تصمیمی در این زمینه برسند و با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در اوکراین و خاورمیانه دارند، نتوانستند درباره مذاکرات احیای برجام به تصمیم مشخصی دست یابند.