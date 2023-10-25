  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۲

برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد؛

وزیر اقتصاد از مدیر عامل بانک ملت تجلیل کرد

وزیر اقتصاد از مدیر عامل بانک ملت تجلیل کرد

مدیر عامل بانک ملت در همایش یاوران اشتغال و خودکفایی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در آئین تجلیل از یاوران اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) که با حضور دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و دکتر اسماعیلی ریس کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیران عامل بانک‌های کشور برگزار شد، از رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت به دلیل پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و نقش‌آفرینی بانک ملت در ایجاد اشتغال و استقلال اقتصادی خانواده‌های نیازمند تقدیر شد.

لازم به ذکر است، بانک ملت تا پایان شهریور ماه به ۴۱۴۴ مددجوی کمیته امام خمینی (ره) تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و کارآفرینی پرداخت کرده است.

کد مطلب 5921820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها