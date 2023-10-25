وزیر اقتصاد از مدیر عامل بانک ملت تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در آئین تجلیل از یاوران اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) که با حضور دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و دکتر اسماعیلی ریس کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیران عامل بانک‌های کشور برگزار شد، از رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت به دلیل پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و نقش‌آفرینی بانک ملت در ایجاد اشتغال و استقلال اقتصادی خانواده‌های نیازمند تقدیر شد.

لازم به ذکر است، بانک ملت تا پایان شهریور ماه به ۴۱۴۴ مددجوی کمیته امام خمینی (ره) تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و کارآفرینی پرداخت کرده است.