به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با ذکر این نکته که تامین آب شرب جزیره قشم و رفع چالش‌های آبی این منطقه یکی از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان است، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده تعداد آب‌شیرین‌کن‌های جزیره قشم به سه عدد خواهد رسید تا آب شرب پایداری برای مردم قشم فراهم شود.

وی، با اشاره به پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی روستاها و بخش‌های جزیره قشم از یکدیگر، عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید شیرین‌سازی آب دریا است و در این راستا آب شرب ۵۱ روستا و سه شهر از آب‌شیرین‌کن مپنا تامین می‌شود که به علت برخی از مشکلات نظیر قطعی برق و فراهم نبودن منابع آب سطحی و زیر سطحی پایدار، تامین آب این منطقه با برخی از مشکلات روبرو است که با به ثمر نشستن اقدامات آب و فاضلاب هرمزگان، وضعیت آب شرب جزیره هرمز پایدار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های وزارت نیرو در تامین آب شرب قشم و کاهش زمان نوبت‌بندی تامین آب، تشریح کرد: آب‌شیرین‌کن باسعیدو قشم با ظرفیت چهار هزار متر مکعب به صورت آزمایشی وارد مدار شده است که نیاز آبی ۱۳ روستا و جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزار نفر از غرب جزیره قشم که با چالش کمبود آب شرب روبرو بودند را برطرف می‌کند.

حمزه‌پور، خاطرنشان کرد: عملیات اجرای خط انتقال آب از آب‌شیرین‌کن قشم مولد به شهر لافت روستاهای مسیر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال انجام است و به زودی جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از نعمت آب شرب بهره‌مند خواهند شد.

وی، با ذکر این نکته که آب‌شیرین‌کن سلخ نیاز آبی شهر طبل و روستاهای اطراف این منطقه را تامین می‌کند، تشریح کرد: آب‌شیرین‌کن چهار هزار متر مکعبی سلخ در مرحله واگذاری زمین و جذب سرمایه‌گذار است و با پیگری‌های جدی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان سعی خواهیم کرد این فرایند اجرای این پروژه هر چه زودتر به اتمام برسد تا بخشی از چالش‌ها و مشکلات مردم این منطقه مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، با ذکر این نکته که مشکلات مربوط به آب شرب در جزیره قشم را به حداقل مقدار ممکن خواهیم رساند، خاطرنشان کرد: ظرفیت آب‌شیرین‌کن سوزا به واسطه فرسودگی برخی زا تجهیزات و لزوم اورهال کردن آن‌ها، مقدار زیادی کاهش پیدا کرده بود که شرکت آبفا بلافاصله اقدام به استانداردسازی این آب‌شیرین‌کن کرد و در حال حاضر نیز روزانه ۲ هزار متر مکعب از آب دریا را شیرین می‌کند.