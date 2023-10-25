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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان:

آب‌شیرین‌کن ۴۰۰۰ مترمکعبی «باسعیدو» به صورت آزمایشی وارد مدار شد

آب‌شیرین‌کن ۴۰۰۰ مترمکعبی «باسعیدو» به صورت آزمایشی وارد مدار شد

بندرعباس - مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: آب‌شیرین‌کن «باسعیدو» قشم با ظرفیت چهار هزار متر مکعب به صورت آزمایشی وارد مدار شده است که نیاز آبی ۱۳ روستا را بر طرف می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با ذکر این نکته که تامین آب شرب جزیره قشم و رفع چالش‌های آبی این منطقه یکی از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان است، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده تعداد آب‌شیرین‌کن‌های جزیره قشم به سه عدد خواهد رسید تا آب شرب پایداری برای مردم قشم فراهم شود.

وی، با اشاره به پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی روستاها و بخش‌های جزیره قشم از یکدیگر، عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید شیرین‌سازی آب دریا است و در این راستا آب شرب ۵۱ روستا و سه شهر از آب‌شیرین‌کن مپنا تامین می‌شود که به علت برخی از مشکلات نظیر قطعی برق و فراهم نبودن منابع آب سطحی و زیر سطحی پایدار، تامین آب این منطقه با برخی از مشکلات روبرو است که با به ثمر نشستن اقدامات آب و فاضلاب هرمزگان، وضعیت آب شرب جزیره هرمز پایدار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های وزارت نیرو در تامین آب شرب قشم و کاهش زمان نوبت‌بندی تامین آب، تشریح کرد: آب‌شیرین‌کن باسعیدو قشم با ظرفیت چهار هزار متر مکعب به صورت آزمایشی وارد مدار شده است که نیاز آبی ۱۳ روستا و جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزار نفر از غرب جزیره قشم که با چالش کمبود آب شرب روبرو بودند را برطرف می‌کند.

حمزه‌پور، خاطرنشان کرد: عملیات اجرای خط انتقال آب از آب‌شیرین‌کن قشم مولد به شهر لافت روستاهای مسیر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال انجام است و به زودی جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از نعمت آب شرب بهره‌مند خواهند شد.

وی، با ذکر این نکته که آب‌شیرین‌کن سلخ نیاز آبی شهر طبل و روستاهای اطراف این منطقه را تامین می‌کند، تشریح کرد: آب‌شیرین‌کن چهار هزار متر مکعبی سلخ در مرحله واگذاری زمین و جذب سرمایه‌گذار است و با پیگری‌های جدی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان سعی خواهیم کرد این فرایند اجرای این پروژه هر چه زودتر به اتمام برسد تا بخشی از چالش‌ها و مشکلات مردم این منطقه مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، با ذکر این نکته که مشکلات مربوط به آب شرب در جزیره قشم را به حداقل مقدار ممکن خواهیم رساند، خاطرنشان کرد: ظرفیت آب‌شیرین‌کن سوزا به واسطه فرسودگی برخی زا تجهیزات و لزوم اورهال کردن آن‌ها، مقدار زیادی کاهش پیدا کرده بود که شرکت آبفا بلافاصله اقدام به استانداردسازی این آب‌شیرین‌کن کرد و در حال حاضر نیز روزانه ۲ هزار متر مکعب از آب دریا را شیرین می‌کند.

کد مطلب 5922071

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