آذرشهر قطب فرآوری و تامین لپه/ تولید ۹۹ درصد لپه کشور در آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح‌زاده صبح شنبه طی سفر یک روزه به شهرستان آذرشهر به بازدید از کارخانه فرآوری لپه در این شهر پرداخت و گفت: عمده محل تأمین مواد اولیه لپه در آذرشهر، به غیر از استان آذربایجان شرقی، استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه هستند.

وی افزود: هر سال ۴۰ هزار تن مواد اولیه لپه خریداری و به میزان ۳۲ هزار تن فرآوری شود و در صورت عدم امکان تأمین از داخل کشور، از کشورهای اتیوپی، هندوستان و استرالیا تأمین می‌شود.

فتح زاده با بیان اینکه آذرشهر به عنوان قطب فرآوری و تأمین لپه کشور محسوب می‌شود، به طوری که با بیش از ۲۰۰ کارخانه فرآوری ۹۹ درصد لپه کشور را تولید می‌کند، افزود: در این تعداد کارخانه بیش از پنج هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان ساخت: در واقع شهر آذرشهر نقش تکمیل کننده زنجیره ارزش مواد غذایی و تولید محصولات کشاورزی در بخش نخود و لپه را دارد.

وی اذعان داشت: بسته بندی مطلوب محصول لپه، متناسب سازی آن با نیاز مصرف کننده و معرفی مطلوب آن با برند استان آذربایجان شرقی و شهر آذرشهر می‌تواند نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش صنایع استان و کشور داشته باشد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی امروز همچنین با حضور در شهر تیمورلو از اجرای طرح دیوار ساحلی و بوستان بزرگ این شهر بازدید کرد.

تکمیل و افتتاح تصفیه خانه فاضلاب آذرشهر تا پایان سال ۱۴۰۲

بازدید از ساختمان فرمانداری و ساختمان در دست احداث مجتمع فرهنگی هنری شهرستان آذرشهر که از سال گذشته بعد از چندین سال توقف به همت دولت مردمی آیت الله رئیسی شروع شده، طرح تغذیه مصنوعی فیروزسالار، سه راهی شهید غفاری به عنوان نقطه حادثه خیز شهرستان، احداث تقاطع شهید غفاری و تصفیه خانه فاضلاب آذرشهر از دیگر برنامه‌های سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی بود.

فتح‌زاده یادآور شد: احداث تصفیه خانه فاضلاب آذرشهر که از چندین سال قبل شروع شده به عنوان یکی از مطالبات چندین ساله اهالی در پرتو عنایت دولت مردمی آیت الله رئیسی و اختصاص بودجه از اعتبارات سفر رئیس جمهور سرعت گرفته و امید است تا پایان امسال شاهد افتتاح این طرح مهم باشیم.