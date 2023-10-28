به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقاومت فلسطین در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان، موج جدیدی از حملات موشکی خود علیه اراضی اشغالی را به انجام رسانده است.

بر اساس گزارش منابع خبری شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه با موشک‌های گروه‌های مقاومت فلسطین هدف قرار گرفته شده است.

همچنین آژیر هشدار در عسقلان، تل‌آویو، گوش‌دان و اطراف فرودگاه بن گوریون به صدا درآمده است.

کمی پیش‌تر نیز گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که منطقه «دیمونا» در اراضی اشغالی را موشک‌باران کرده است.

قسام اعلام کرد که این موشک‌باران را در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی در غزه انجام داده است.

علاوه بر این رسانه‌های خبری از به صدا درآمدن آژیر هشدار در منطقه اشغالی دیمونا و جنوب اراضی اشغالی خبر دادند.