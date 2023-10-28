به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کمیته بین المللی صلیب سرخ روز شنبه با اشاره به وضعیت بغرنج خدمات درمانی و بهداشتی ناشی از حملات عامدانه رژیم صهیونیستی به مراکز غیر نظامی اعلام کرد که بیمارستان‌های شمال غزه با شرایط بسیار دشواری مواجه هستند.

نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ گزارش دادند که بیمارستان‌هایی که هنوز در نوار غزه فعالیت می‌کنند، به سبب اتمام تجهیزات پزشکی در آستانه فروپاشی هستند.

نماینده این کمیته اعلام کرد که درخواست حمایت فوری از غیرنظامیان در غزه را داریم.

در همین ارتباط، احمد جبریل، سخنگوی هلال احمر فلسطین درباره آخرین وضعیت بیمارستان‌ها در نوار غزه اعلام کرد که در داخل نوار غزه، قبل از آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، تقریباً ۴۹ بیمارستان فعالیت می‌کرد که از این تعداد، تنها ۲۷ بیمارستان باقی مانده که محیط پیرامونی اکثر این بیمارستان‌ها بمباران شده است و با ظرفیت ۳ برابری در حال فعالیت و امدادرسانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پایان یافتن ظرفیت خدمات درمانی هر یک از ۲۷ بیمارستان باقیمانده، انتظار داریم که این بیمارستان‌ها به زودی از ارایه خدمات درمانی باز ایستند و طی ۲۴ ساعت تا ۳۶ ساعت آینده این بیماستان‌ها کاملاً از چرخه خدمات امدادی خارج شوند.