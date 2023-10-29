تصور غلطی از ایرانیان خارج از کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اعضای کارگروه گردشگری شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در این وزارت برگزار شد.

در این نشست عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی گفت: تصوری اشتباه مبنی بر ضدانقلاب بودن ایرانیان خارج از کشور از سوی اقلیتی در قدرت که صاحب رسانه هم هستند، وجود دارد. باید این عقاید و جبهه‌گیری‌ها را از میان برداریم.

ضرغامی بر ضرورت ایجاد اتصال و گفت‌وگو با ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد و افزود: باید به آنها اطمینان دهیم که با آمدن به ایران خطری تهدیدشان نمی‌کند و سود این مساله بسیار زیاد است. من با تمام قوا برای حل این موضوع آمادگی دارم.

وی برگزاری این نشست را فرصتی برای ایجاد طوفان فکری و ارائه پیشنهادهای لازم در راستای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور دانست که باید از آن استفاده شود.

تشکیل شبکه «شگرف»

در این نشست علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور با خوشامد به اعضای شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای تشکیل این کارگروه اشاره و به تشریح چهار محور اصلی فعالیت‌های این کارگروه پرداخت.

وی به احصا و شناسایی ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور در حوزه گردشگری به‌عنوان اولین محور فعالیت‌های این کارگروه اشاره کرد و افزود: ۴۵۰ متخصص گردشگری شناسایی و با استفاده از ظرفیت‌های آنها شبکه‌ای با عنوان «شگرف» (شبکه متخصصین گردشگری فارسی زبان) تشکیل شده است که در حوزه گردشگری به کارگرفته خواهد شد.

شالبافیان با اشاره به همکاری با وزارت امور خارجه برای تهیه و تدوین ۲۱۰ بسته سرمایه‌گذاری ادامه داد: از ۱۵۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی شده در حوزه گردشگری ۲۱۰ بسته احصا و تمامی مجوز و استعلامات لازم اخذ شده است.

تعیین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه برای برگزاری نمایشگاه و جشنواره، صدور مجوز از سوی دولت برای ایجاد دفاتر اطلاع‌رسانی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، استفاده از ظرفیت کنسولی سفارتخانه‌ها برای ارائه محتوا و معرفی جاذبه‌های ایران به‌عنوان سه مصوبه قابل ارائه در آینده بود که از سوی شالبافیان مطرح شد.

عبدالله سهرابی دبیر کارگروه گردشگری شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به کارهای صورت گرفته در راستای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برگزاری دومین نشست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را با تمرکز روی توریسم و صنایع‌دستی مطرح کرد.

ایجاد ارتباط و تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور، تقویت قرابت‌های فرهنگی با برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها، شناسایی موانع ضد انگیزش، ارائه مشوق‌های مالی و گمرکی، رفع موانع صادرات ایرانی، استفاده از ظرفیت رایزن‌های فرهنگی و سفرا برای دعوت از ایرانیان خارج از کشور، استفاده از فرصت بررسی لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» در مجلس شورای اسلامی، تدبیر برای ایرانیان دو تابعیتی، از جمله موارد مطرح شده از سوی اعضای کارگروه گردشگری شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بود.