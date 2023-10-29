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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۹

رییسی در جلسه هیات دولت:

اجلاس سازمان همکاری اسلامی گامی دیگر برای توقف جنایات در غزه است

اجلاس سازمان همکاری اسلامی گامی دیگر برای توقف جنایات در غزه است

رییس جمهور برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی را گامی دیگر در راستای تلاش برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه بعد از ظهر امروز یک‌شنبه هیأت دولت که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر امور خارجه گزارشی جامع از آخرین اوضاع غزه و نیز اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای تسریع در توقف جنایات رژیم صهیونیستی ارائه کرد.

آقای امیر عبداللهیان از عملیات طوفان الاقصی به عنوان ضربه کاری نظامی، امنیتی و سیاسی فلسطینیان تحت محاصره نوار غزه به رژیم صهیونیستی یاد و خاطر نشان کرد: تأثیرات این ضربه به حدی است که برخی محافل آمریکایی آن را فروپاشی امنیتی و سیاسی این رژیم توصیف کردند.

وزیر امور خارجه افزود: با وجود تقلای ماشین جنگی رژیم صهیونیستی با مدیریت سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی آمریکا برای اعاده حیثیت از دست رفته، ابتکار عمل در میدان همچنان در اختیار مجاهدین جریان مقاومت است و تحرک اخیر رژیم صهیونیستی برای نفوذ به غزه تاکنون با شکست و تلفات سنگین مواجه شده است و بر اساس ارزیابی رهبران مقاومت، در صورت استمرار این وضعیت بی‌تردید غزه به باتلاقی برای فرورفتن نظامیان صهیونیست تبدیل خواهد شد.

در ادامه رئیس جمهور با بیان اینکه فلسطینیان ساکن غزه در عین مظلومیت با اقتدار در مقابل جنایات سبعانه رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند همت مجاهدان مقاومت در دفع حمله صهیونیست‌ها به غزه را، خلق حماسه‌ای بزرگ توصیف کرد که دومین شکست بزرگ را طی چند هفته اخیر بر رژیم صهیونیستی شکستی حتی سنگین‌تر از شکست اول تحمیل کرد.

رئیسی در ادامه با تاکید بر حمایت همه مسلمانان و انسان‌های آزاده از مظلومیت مردم فلسطین، رأی مثبت کشورها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی با وجود تهدیدها و تطمیع‌های گسترده نظام سلطه را دستاورد مهمی دانست و تصریح کرد: تلاش برای برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی گامی دیگر در راستای تلاش برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی است که تا حصول نتیجه باید ادامه یابد.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش با تبریک انتصاب شایسته آقایان فتاح و دهقان به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیز بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، از تلاش‌ها و ابتکارات ارزشمند مخبر در سال‌های تصدی مسئولیت ستاد اجرای فرمان امام (ره) و توجه ویژه این نهاد در این دوره به توسعه مناطق محروم قدردانی و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با دولت در دوره جدید نیز به نحو احسن جریان داشته باشد.

رئیسی در بخش بعدی سخنانش با اشاره به کاهش نرخ رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۵/۲۶ درصد در شهریور ۱۴۰۲، آن را دستاوردی مهم دانست و اظهار داشت: دولت مردمی تلاش کرده به‌ویژه در سال «مهار تورم و رشد تولید» رشد نقدینگی را به عنوان یکی از علل اصلی تورم کنترل کرده و در عین حال از تولید نیز حمایت به عمل آورد تا مهار تورم نه با رکود، بلکه با ارتقای تولید محقق شود.

تقدیر مجدد از کسب جایگاه دوم ورزشکاران کشورمان در رقابت‌های پارآسیایی هانگژو چین و تشکر از همه دست‌اندرکاران تیم توان یابان کشورمان از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در جلسه امروز بود.

در جلسه امروز همچنین وزرای ورزش و جوانان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه گزارش‌های جداگانه‌ای از دستاوردها و اقدامات خود پرداختند.

بر اساس گزارش آقای کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان موفقیت بی‌سابقه و کسب جایگاه دوم تیم توان‌یابان کشورمان در رقابت‌های پارآسیایی هانگژو چین در حالی به دست آمد که این تیم کیفی‌ترین کاروان ورزشی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که با اعزام ۲۱۰ ورزشکار متشکل از ۱۲۸ ورزشکار مرد و ۸۲ ورزشکار زن، توانست ۱۳۱ مدال کسب کرده و در جایگاه دوم رقابت‌ها قرار گیرد.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه از آمادگی ۱۰۰ درصدی استان‌ها برای پیوستن به اجرای طرح کالابرگ و مشارکت بیش از ۵ میلیون خانوار در این طرح با رضایتمندی ۹۰ درصدی خبر داد و گفت: این طرح با نظارت و پایش مستمر از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان به پیش می‌رود و با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده و اطلاع‌رسانی خوب انجام شده توفیقات خوبی در اجرای آن داشته‌ایم.

وزیر تعاون همچنین با اشاره به برنامه منسجم دولت برای رفع سوءتغذیه کودکان و نیز کمک به رفع سوءتغذیه مادران باردار و منابع پیش بینی شده برای آن در بودجه سنواتی اظهار داشت: روز گذشته برای نخستین‌بار ۱۲۳ هزار و ۵۷۸ کودک از یارانه یک میلیون تومانی که برای رفع سوءتغذیه کودکان در نظر گرفته شده بهره‌مند شدند و همچنین طرح کمک به رفع سوءتغذیه مادران باردار نیز در دستور کار است تا با همکاری نهادهای حمایتی کمک‌های ویژه‌ای در اختیار آنان قرار گیرد.

کد مطلب 5925028
هادی رضایی

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    نظرات

    • NP IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      خبرگزاری مهر با سلام احترام امکانش هست از کمک های مردمی اطلاع رسانی کنید آیا به دست ملت کودکان میرسه یا هنوز از طریق گذرگاه جلوگیری می شود .آیا رییس جمهور مصر و همراهی کشورهای عربی دیگر در کنار مصر برای رسیدن کمک ها از این گذرگاه تلاش می کنه یا نه ؟ چوم رسیدن کمک ها به دست مردم خیلی امر مهم و ضروری
    • NP IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      درسته که کشورهای عربی در جنگ ها دخالت نمی کنند اما یک واقعیت رو باور دارم کمک های بشردوستانه همیشه کشورهای عربی به خیلی کشورها حتی آفریقایی که بارها فیلم ها رو در فرودگاه ها با پرواز داشتند دیدم اینطور نیست که ملت کودکان عرب غزه به هیچ عنوان براشون مهم نباشه بی تفاوت باشند .
    • NP IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 0
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      چرا کشورهای عربی خود را انقدر ناتوان می بینند در صورتی که با اتحاد هم این کشورهای عربی می توانند از ملت غزه حمایت همه جانبه کنند کافیه این کشورها حاکمان دولت هاشون خود و توان قدرت درونی حرکت خودشون رو در مقابل ظلم ظالم در مقابل آمریکا اسراییل و متحدانش باور کنند
    • NP IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      Ok وارد جنگ نشوند بنا به دلایلی که این کشورها برای خود دارند اما الان صحبت حمایت از ملت غزه هست . اینکه از ملت حمایت دفاع بشه که جرم نیست بلکه انسانیت در راه خداست حالا این کمک های انسانی به هر کجای دنیا به انسان ها باشه گناه که نیست جرم که نیست که آمریکا کمک های بشردوستانه را به جرم می‌بیند
    • NP IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      الان چیزی که همه ملت ها رو نگران آشفته کرده در سراسر دنیا فقط و فقط بخاطر شرایط سخت ملت کودکان فلسطین غزه هست که همه حس حال بدی در گوشه کنار دنیا حتی تا کشورهای اروپایی آمریکایی دارند . چرا آمریکایی ها اروپایی ها نه تنها حس و حال ملت های جهان حتی حس و حال روز ملت خودشون رو نمی بینند !!؟
    • NP IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      چرا آن کشورهای آمریکایی اروپایی به این فکر نمی کنند که یک روزی همه ملت در کشور خود به آنها بدبین بی اعتماد خواهند شد و روزی آن کشورها از درون داخل به دست ملت خود و آیندگان خود نابود خواهند شد روزی آنها هیچ جایگاه اعتباری با ثبت وقایع تاریخ جنایت خود در جهان نخواهند داشت . جز منزوی شدن در همه چیز .
    • NP IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      هر انسانی از هر ادیانی در هر کجای دنیا کشورها باشه این حق رو داره از حق حقوقی انسانی خود برخوردار باشه . اما این حق نه تنها از مسلمانان غزه از همه ادیان در آنجا در کنار زندگی جمعی همه ادیان در صلح آرامش گرفته شده فلسطین سال ها تبدیل شده به کشتار جمعی نسل کشی تجاوزگری حتی تفرقه بین به همه ادیان .
    • حیدر IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      شب بخیر آقای ریس جمهور این چه مصلحت نظامی هست که نمیتوانید کمک نظامی کنید دنبال صحبت کردن با کدوم سازمان ملل هستی خودتونو سر کار گذاشتید جای خالی سردار سلیمانی واقعن احساس میشه حیف ....
    • حیدر IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
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      آقای ریس جمهور غزه رو دارن میبلعن داری از مذاکره با سازمان های جهانی که دستشون به کشتن زن و بچه مرد الودست صحبت میکنید بخدا از اردوغانی که کم جنایت نکرده اگه کمی بیشتر جنایت پیش بره اسراییل احتمالن نفر اول اردوغان حامی غزه باشه تا ایران به کجا دارید فکر میکنید مثل سردار سلیمانی

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