مداحان با ادبیات مدح و مرثیه خوانی جهاد تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گردهمایی ذاکران و مداحان سراسر کشور که در سازمان بسیج مستضعفین در حال برگزاری است ضمن ابراز تأسف به قتل عام مردم مظلوم فلسطین اظهار داشت: روزگار عجیبی شده که انتقام ناتوانی و شکست در میدان مبارزه نظامی و جهاد را از کودکان و زنان می‌گیرند.

وی در بخش دیگر با اشاره به اینکه مداحان متصل به واسطه فیض الهی هستند و این منت الهی بر آنان است گفت: نوکری در دستگاه اهل بیت لذت و مقامی رفیع دارد، نوکری اهل بیت مایه افتخار است. دین انسان را از حیات حیوانی به حیات انسانی می‌رساند از این رو اولین گام در دین، تبلیغ آن است برای همین در این مسیر راهی بهتر از هنر و زبان شعر نیست.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه خدا زبان و قلم شما مداحان را به جایی رسانده که همواره از جایی نور بگیرید عنوان کرد: هرزمان به توانایی خود اکتفا کردیم، شکست خوردیم. خدا هم به قارون و هم به سلیمان ثروت داد اما ادبیات هرکدام متفاوت بود. خدا به شما این فرصت را داده است تا با ادبیات مدح و مرثیه خوانی جهاد تبیین را انجام دهید. به جامعه با زهرا (س) بودن را آموزش دهید. اشعار و نوع مدیحه‌سرایی ما باید طوری باشد که در زمینه‌سازی ظهور نقش داشته باشد.

حاجی صادقی ادامه داد: بدانید شما می‌توانید در نهضت ظهور تأثیرگذار باشید. امروز تمام دشمن آمده است تا با انقلاب اسلامی مقابله و مبارزه کند، او می‌دانند که موتور حرکت این انقلاب دین‌داری، نهضت عاشورا و فرهنگ حسینی است و ولایت این موتور حرکت را جلو می‌برد و جهت می‌دهد. مردم سوخت رسان این موتور حرکت هستند. رسالت خود بدانید تا از این زبان گویا و هنر برای جهاد تبیین استفاده کنید. تلاش مضاعف و خستگی ناپذیری از ارکان جهاد است.

وی با تاکید به بایدها و نبایدهای مداحی با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب بیان داشت: شما باید مطالبی بگویید که باورپذیر، متقن و معقول باشد. امروز با نسلی مواجه هستیم که باید اقناعی عمل کرد. رهبری می‌فرماید اهداف اهل بیت را مدنظر قرار دهید. مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند هیأت سکولار نداریم بنابراین اگر به هیأتی دعوت شدید که گفته شد حرف سیاسی نزنید، به آن مجلس نروید. نمی‌شود از امام حسین گفت اما از جبهه مقابلش سخن نگفت. تلاش کنید گفتمانی از جنس مقاومت و فرهنگ بسیجی بسازید.