به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه از سلسله جلسه‌های «سعدی خوانی» با حضور قدمعلی سَرّامی استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، با هدف ارائه ظرفیت‌های زبانی و ادبی سعدی در آثارش، توسط دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری شنبه ۱۳ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار می‌شود.

سعدی یکی از رکن‌های اصلی شعر و زبان ادبیات فارسی و دارنده زبانی فصیح در کلام و نگاهی خلاق در شعر و رویکرد تعلیمی و تربیتی متعادلی در پرداخت به مسائل و امور انسانی است و مقبولیت زیادی هم از جانب طیف‌های مختلف اجتماعی دارد.

قدمعلی سَرّامی استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ایرانی در حوزه زبان و ادبیات فارسی است. او عضو هیأت امنای بنیاد فردوسی و یکی از پنج استاد برتر شاهنامه‌پژوه ایران به انتخاب نخستین دوره جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ در سال ۱۳۹۰ است.

سَرّامی ۸ بهمن ۱۳۲۲ در شهر رامهرمز به دنیا آمد. او دکتری خود در رشته زبان و ادبیات فارسی را در سال ۱۳۶۵ از دانشگاه تهران دریافت کرده و تاکنون ده‌ها کتاب در زمینه‌های مختلف پژوهشی، شعر و کودک و نوجوان منتشر کرده است.

قدمعلی سَرّامی از استادانی است که در محضر استادان پیش‌کسوت و برجسته زبان و ادبیات فارسی تلمذ کرده که از جمله آن‌ها می‌توان عبدالحسین زرین‌کوب، ذبیح‌الله صفا، دکتر حسن مینوچهر، پرویز ناتل خانلری، بدیع‌الزمان فروزانفر، جلال‌الدین همایی و بهرام فره‌وشی را نام برد.

قدمعلی سَرّامی از سال ۱۳۵۳ تاکنون در مراکز آموزش عالی کشور، از جمله: دانشگاه تهران (دانشکده هنرهای زیبا)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد تهران، آزاد زنجان، سنندج و اردبیل درس‌های مربوط به ادبیات فارسی، ادبیات کودک و نوجوان، نمایش کودکان، مدیریت خلّاق را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس تدریس کرده است.

از آثار سَرّامی در زمینه پژوهش، کتاب «از رنگ گل تا رنج خار» است که به شکل‌شناسی داستان‌های شاهنامه می‌پردازد و مورد تشویق شورای کتاب سال قرار گرفته است.

از دیگر کتاب‌های سَرّامی، می‌توان به «باز هم اندرخم یک کوچه‌ایم» جستارهایی درباره ادبیات و فرهنگ ایران، «ای گدایان خرابات» نگاهی به سی و سه غزل حافظ از منظر نقدی کل‌گرا، ساختارگرا و پساساختارگرا (مشترک با دکتر مهری تلخابی)، رمزگشایی از دیوان حافظ (مشترک با دکتر محمود صادقی زاده)، عرفان در آینه ذهن انسان، آینده پاینده باد با موضوع امید در شعر شاعران بزرگ ایران (مشترک با اشرف چیتگرزاده) اشاره کرد.

«شیرین‌تر از پرواز» هم از آثار او برای کودکان و نوجوانان است که شورای کتاب کودک در سال ۱۳۶۷ آن را شایسته تقدیر دانست و «مرضیه محبوب» آن را به صورت تئاتر عروسکی در تئاتر شهر اجرا کرد.

کتاب «عشق است اگر حقیقتی است» نوشته مهری تلخابی هم پژوهشی در باب شعرهای سَرّامی است که نویسنده کوشیده است که در آن با بهره‌گیری از نظرات شالوده‌شکنی، بینامتنیت و نقد کهن‌الگویی امکانات متنوع شعر این شاعر را بررسی کند. کتاب «زیر پل رنگین‌کمان» اثر نیره سادات علوی نیز داستان زندگی سرامی است.

قدمعلی سَرّامی بیش از صد ترانه برای آهنگسازان مطرح ایرانی ساخته و ساخت و اجرای چند برنامه تلویزیونی و رادیویی و نوشتن متن برای چند برنامه را نیز در کارنامه دارد و از سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹ نیز عضو هیأت تحریریه روزنامه اطلاعات بوده و در این دوره زمانی ده‌ها مصاحبه و ویژه‌نامه تهیه کرده است.

قابل توجه است، کتاب «مثنوی مینوی» آخرین و تازه‌ترین اثر قدمعلی سَرّامی است که در آن نگاهی دیگرگون به زندگی ایرانیان داشته و توسط اننتشارات ترفند منتشر شده است.

این نشست‌ها هر دو هفته یک‌بار، شنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ توسط دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری و با ارائه قدمعلی سَرّامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ایرانی در حوزه زبان و ادبیات فارسی، در سالن سلمان هراتی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، روبروی کوچه پورموسی برگزار می‌شود و عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران برای شرکت در این جلسات می‌توانند در سالن سلمان هراتی حوزه هنری حضور یابند.