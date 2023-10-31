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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

مدیرکل فناوری سلامت وزارت بهداشت عنوان کرد؛

تامین ۴۰ درصد بازار گیاهان دارویی کشورهای همجوار توسط ایران

تامین ۴۰ درصد بازار گیاهان دارویی کشورهای همجوار توسط ایران

مدیرکل فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: حدود ۴۰ درصد از بازارهای کشورهای همجوار در حوزه گیاهان دارویی توسط ایران تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بنفشه، با بیان اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد داروهای گیاهی ایران در دنیا منحصر به فرد هستند، اظهار داشت: ظرفیت معرفی داروهای گیاهی جدید به دنیا را داریم که علاوه بر ارزآوری برای کشور منجر به مرجعیت علمی ایران در این زمینه نیز می‌شود.

وی افزود: بیشتر مواد اولیه تولید داروهای گیاهی در کشور وجود دارد و فرآورده‌های دارویی مبتنی بر طب ایرانی تولید می‌شوند که در دنیا می‌تواند رقابت بین‌المللی داشته باشد.

بنفشه اظهار داشت: یکی از اهداف مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران، توسعه صادرات فرآورده‌های گیاهی است. همچنین یکی از راه‌های معرفی منابع غنی گیاهان، تولید داروهای گیاهی و تجاری‌سازی این محصولات است و برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی انجام شده است.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران، توسعه صادرات فرآوری‌های گیاهی است و بیش از ۱۴۰۰ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه سلامت وجود دارد که از این تعداد، ۴۵۰ شرکت در زمینه داروهای گیاهی، بیوتکنولوژی و صنایع غذایی فعال هستند.

مدیرکل فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: در حوزه دارو جزو حوزه‌های پیشرو فناوری سلامت هستیم و بیش از ۹۸ درصد اقلام دارویی و ۹۲ درصد ارزش ریالی و دلاری بازار دارویی را در تولید داخل داریم که اغلب نیازهای کشور در داخل تأمین می‌شود.

بنفشه اظهار داشت: مواد اولیه داروهای شیمیایی سهم بزرگی از واردات را در کشور دربرمی‌گیرد که باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌هایی در جهت تأمین داخلی این مواد فراهم کنیم تا صرفه جویی ارزی داشته باشیم.

دومین همایش بازار ملی فناوری سلامت ۱۴ و ۱۵ آبان در مرکز همایش‌های رازی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5926578
حبیب احسنی پور

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