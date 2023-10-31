به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی امروز سه‌شنبه در مراسم معرفی سرپرست جدید مرکز آموزشی، درمانی شهدای عشایر خرم‌آباد با تشریح ابعاد گسترده خدمت در دانشگاه علوم پزشکی، اظهار داشت: مجموعه مدیریت توانمند دانشگاه علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه و کمبود اعتبارات موجود، طی این مدت با حمایت‌های رئیس دانشگاه، شاهد رضایتمندی مردم در بخش‌های بهداشت و درمان و دیگر عرصه‌های آن بوده‌ایم.

وی گفت: این دانشگاه در حوزه‌های مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی، خدماتی و فرهنگی، مشغول خدمتگزاری است و با حضور و حمایت‌های رئیس دانشگاه، شاهد توسعه در حوزه سلامت استان هستیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: مدیریت کلان دانشگاه توانسته است در سال گذشته ۶۰ پروژه بهداشتی، درمانی را تکمیل و راه‌اندازی کند.

فرهادی، گفت: با برنامه‌ریزی‌های مستمر و پیگیری‌های ریاست دانشگاه، قرار است بیمارستان ۵۵٠ تختی «نیایش» خرم‌آباد با ۶۰ درصد رشد فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در حال حاضر سرعت و دقت در ساخت این بیمارستان در نوع خود بی‌نظیر است که پس از اتمام ساخت این پروژه، این بیمارستان به جمع بیمارستان‌های استان اضافه خواهد شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مهم رئیس دانشگاه پرداخت مطالبات کارکنان است که در ماه‌های آتی شاهد خبرهای خوبی دراین‌خصوص خواهیم بود تا فواصل پرداخت‌ها نیز کوتاه‌تر شود.