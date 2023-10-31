گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه اقتصاد دانش بنیان

جواد مشایخ در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظرفیت فعالین حوزه دانش بنیان در کشور در حوزه‌های مختلف چشم گیر است.

وی از فعالیت ۲۲۵۰ شرکت دانش بنیان در کشور خبر داد و افزود: از این تعداد شرکت‌های دانش بنیان در کشور فقط ۸۶ شرکت سهم استان گیلان است.

سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان در کشور بیان کرد: مجموع شرکت‌های دانش بنیان در کشور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کرده است.

مشایخ با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گیلان در حوزه دانش بنیان، اضافه کرد: فعالیت حدود ۳۷۰ واحد فناور در گیلان امکان ارتقای تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان را دارد که باید تلاش بیشتری در مجموعه استان صورت گیرد.

وی ادامه داد: وجود دانشگاه‌های معتبر، مراکز تحقیقاتی فعال، پژوهشکده‌های نواور و وجود نخبگان جوان در گیلان، این استان را جزو مناطق مستعد و توسعه مند تولیدات دانش بنیان تبدیل کرده است.

سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به تصویب قانون جهش تولید در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، بیان کرد: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در راستای جهش تولید یک اصل پذیرفته است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مشایخ با اشاره به اتصال سه حلقه زنجیره بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری و دانشگاه‌ها در راستای تحقق جهش تولید، اضافه کرد: با بازتعریف و در نظر گرفتن زیست بوم گیلان در راستای ارتقای تولید دانش بنیان می‌توان در این حوزه مؤثری داشت.