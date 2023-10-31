به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی توفیقی ظهر سه‌شنبه در آئین راه‌اندازی و فعال‌سازی همزمان ۱۳۵۸ پایگاه بسیج دانش‌آموزی در ۱۳۵۸ مدرسه غیردولتی در سراسر کشور، با بیان اینکه یکی از دسیسه‌های امروز دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، به راه انداختن جنگ نرم است، افزود: بیشترین وجهه پراهمیت جنگ نرم که دشمن تلاش دارد از آن به نفع خود بهره‌برداری کند، سست کردن اراده ملت‌ها است.

وی از دانش‌آموزان به عنوان اقشار سازنده یک جامعه یاد کرد و با تاکید بر اینکه آینده ایران اسلامی در دستان این نسل است، اظهار کرد: وقتی صحبت از بسیج دانش‌آموزی به میان می‌آید، همان‌طور که از اسم آن پیدا است، این تشکل متعلق به خود دانش‌آموزان بوده و به همین خاطر باید در اجرای برنامه‌های مختلف پای کار بوده و حضوری فعال در این عرصه داشته باشند.

توفیقی با تاکید بر اینکه تشکیل گروه سایبری و گروه جهادی از ضرورت‌های بسیج دانش‌آموزی بوده و باید در این مسیر گام‌های محکمی برداشته شود، تصریح کرد: تشکیل گروه جهادی به معنای این است که بسیج دانش‌آموزی می‌توانند دوشادوش سایر اقشار جامعه و با تشکیل این گروه‌ها، سهم خود را در کمک‌های مومنانه و نیز کمک به سایر دانش‌آموزان تا بتوانند پایه تحصیلی خود را تقویت کنند، ایفا کند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان زنجان همچنین به اهمیت تشکیل گروه سایبری در این تشکیلات اشاره کرد و ادامه داد: امروز دشمن به جای جنگ سرد که بیشتر بر روی از بین بردن نیروی انسانی طرف مقابل به کار می‌رفت، در تلاش است تا با به راه انداختن جنگ نرم، به گونه‌ای دیگر وارد عرصه شده و به جای نیروی انسانی، اراده این نیروها را سست کند که این موضوع در کشورهای اسلامی بیش از سایر جوامع به چشم می‌خورد.

توفیقی با یادآوری اینکه دانش‌آموزان باید در کنار تشکیل گروه جهادی و سایبری، نسبت به راه‌اندازی حلقه‌های صالحان نیز اهتمام بورزند، خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای ضروری جامعه امروز، برخورداری از فضایی برای بیان مباحث روز، فرهنگی و سایر موضوعات است که در همین راستا بسیج دانش‌آموزی می‌تواند با تشکیل گروه صالحین نسبت به تحقق این موضوع اقدام کند.