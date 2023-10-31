اعتبار لازم برای شیلات استان بوشهر تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی سه شنبه شب در بازدید کارشناسان برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از اداره کل شیلات استان ضمن تقدیر از مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به نیاز به تعمیر و تجهیز اداره از جمله نیاز به نوسازی سیستم‌های کامپیوتر، سالن آمفی تئاتر، نمازخانه، فضاسازی محیطی، پارکینگ و … افزود: با عنایت به مذاکرات انجام شده با رئیس و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، امید است تخصیص اعتبار لازم برای تعمیر و تجهیز این اداره کل صورت پذیرد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر در رابطه با عملکرد شیلات استان در سال گذشته افزود: خوشبختانه با تلاش‌های همکاران بنده در شیلات استان این اداره کل در شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱، رتبه سیزدهم در جشنواره شهید رجایی را کسب کرد که این رتبه نسبت به سال گذشته که شیلات استان در رتبه ۳۷ بوده ارتقا ۲۴ پله‌ای را نشان می‌دهد.

امینی ادامه داد: مجموعه شیلات استان بوشهر تلاش خواهد کرد باهمت همکاران و حمایت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در انجام پروژه‌های شیلاتی با توجه به نقش شیلات در اقتصاد دریا محور سال آینده جز دستگاه‌های برتر استان قرار گیرد.

در پایان این بازدید کارشناسان بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن قول مساعد در جهت انتقال مشکلات مربوطه و تخصیص بودجه کافی، از تمام مشکلات موجود این اداره کل بازدید کردند.

در ادامه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور در پایگاه یگان حفاظت منابع اسکله جلالی از پروژه ایجاد دیوار حفاظتی در این پایگاه و همچنین روند پروژه نصب سایبان اسکله جلالی شهرستان بوشهر بازدید کردند.