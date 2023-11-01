دو جبهه حق و باطل با نفوذ در فرهنگ جامعه خود واقعی را جلوه دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشست تبیینی و روشنگری در جهاد دانشگاهی اردبیل اظهار کرد: دو جبهه حق و باطل از قالب فرهنگ است که در واقع هر دوی این جبههها از راه نفوذ در فرهنگ جامعه و از طریق رسانه ادعای خود را در قالب واقعیت جلوه دادند و از ادبیات روانشناختی در این حوزه استفاده میکنند که داشتن بصیرت لازم راهگشای این جریان است.
وی در خصوص معنی استکباربا بیان اینکه استکبار یعنی خود را برتر و بهتر از دیگران دانستن است، گفت: این میتواند در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نمود داشته باشد چرا که استکبار برای نفوذ بیشتر و برای تحقیر کردن انسانها دنبال سلطه گری است و این از زیاده خواهی آن نشأت میگیرد.
رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به عناوین و اقسام گوناگون استکبار گفت: استکبار عبادی، استکبار سیاسی یا حاکمیت، استکبار اقتصادی و استکبار علمی از جمله انها است که در استکبار عبادی مستکبران مردم را به عبادت زوری و بت پرستی ترویج و اجبار میکردند که پیامبران برای جلوگیری از بت پرستی در این راستا آمدند تا مردم را به خداپرستی دعوت کنند.
ابراهیمی با اشاره به نامگذاری روز ۱۳ آبان ماه به نام روز استکبارستیزی ادامه داد: اینکه چرا این روز را به عنوان نماد استکبار ستیزی نامیدند به عملکرد آن بر میگردد و در واقع طبق فرمایش مقام معظم رهبری جهالت مدرن در حال اتفاق افتادن است و در حقیقت تفکر کشتن انسانها فقط ابزار عوض کرده است اما تفکر همان تفکر قبلی است.
وی با بیان اینکه استکبار سیاسی یا حاکمیتی مورد دوم است که در سوره مائده هم بدان اشاره شده است، گفت: نمونه بارز این نوع استکبار آمریکا است که علناً میگوید دنیا مال من است. در حاکمیت اقتصادی آمریکا تعیین میکند که کی چه کالایی را از کجا بخرد و یا نخرد و انحصار طلبی در این راستا مصداق دارد.
مستکبران در استکبار علمی اجازه استفاده از علوم مختلف را به مردم نمیدهند
ابراهیمی ادامه داد: در استکبار علمی مستکبران اجازه استفاده از علوم مختلف را به مردم نمیدهند و آنها را از دسترسی به علوم مختلف باز میدارند که نمونه بارز آن در قاره آفریقا اتفاق افتاده است که علی رغم داشتن منابع غنی انرژی و اورانیوم از آن بیبهره هستند و اسرائیل به عنوان غاصب از آن بهرهمند شده است.
وی در خصوص ویژگیهای استکبار بیان کرد: نافرمانی، خود برتر بینی، فخر فروشی، تحقیر دیگران، منفعت طلبی و چشم داشت به اموال دیگران و در نهایت برده داری و داشتن تفکر امر و نهی از جمله این ویژگیها است.
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به راههای نفوذ استعمار در جوامع اظهار کرد: دروغ گویی و مکر، ایجاد جنگ فکری و روانی و نرم، شبهه افکنی، رواج تفکرات قومی و طبقه سالاری نمونهای از تفکر فرهنگ استعماری و استکباری است.
ابراهیمی با اشاره به وضعیت کنونی مردم مسلمان غزه گفت: بر اساس تروریسم رسانهای، رسانههای نظام سلطه تلاش میکنند آرمان نابودی اسرائیل را در افکار عمومی جهان از بین ببرند یا کمرنگ کنند و جای مظلوم و ظالم را تغییر بدهند.
وی تصریح کرد: بسیاری از مردم مسلمانان در سراسر دنیا آرزو داشتند و دارند که ای کاش در واقعه کربلا حضور داشتند تا بتوانند یاریگر امام خود باشند ولیکن نمونه کربلا هم اکنون در غزه در حال اتفاق افتادن است که جلوهگر است و جهانیان میتوانند با حمایت و طرفداری از مردم مظلوم غزه در این حرکت شرکت کنند.
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