۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۳

پهپادهای انتحاری حزب الله مقر نظامیان اسرائیلی را درهم کوبیدند

حزب الله لبنان اعلام کرد که با پهپادهای انتحاری مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی را در مزارع اشغالی شبعا هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، مقاومت اسلامی لبنان دقایقی قبل در بیانیه‌ای اعلام کرد که بعد از ظهر امروز مقر فرماندهی یکی از گردان‌های ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: مقر فرماندهی گردان اسرائیلی در پادگان زبدین در مزارع شبعا اشغالی هدف قرار گرفت. عملیات با دو پهپاد انتحاری که حامل مقادیر زیادی مواد منفجره بودند، انجام شد.

حزب الله تاکید کرد که این پهپادها به هدف اصابت کرده و تلفاتی سنگین به دشمن وارد کرده است.

این اولین باری است که حزب الله از پهپاد استفاده می‌کند.

