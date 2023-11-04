برنامه تمرینی پرسپولیس در تاجیکستان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت ساعت ۷ صبح فردا یکشنبه تهران را به مقصد تاجیکستان ترک خواهند کرد. اعضای تیم پس از رسیدن به مقصد، استراحت را در برنامه دارند تا غروب که تمرین خود را برگزار خواهند کرد.

تمرین رسمی روز قبل از بازی هم دوشنبه در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه انجام خواهد شد. پرسپولیس برای هر دو تمرین، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی را درخواست کرده است.

شاگردان یحیی گل محمدی صبح امروز تمرین خود را زیر بارش باران در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کردند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان ساعت ۱۷:۳۰ سه شنبه هفته جاری ۱۶ آبان ماه برگزار می‌شود.