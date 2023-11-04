به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر شنبه برای بازدید از محصولات هنری هنرمندان توانیاب و جانباز به سومین جشنواره بین‌المللی همام در فرهنگستان هنر رفته بود با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: جشنواره همام برگزار شد تا توانمندی زنان و مردان ایران اسلامی که توانیاب و توانخواه هستند اما از ظرفیت‌های هنری و فرهنگی برخوردارند را به نمایش بگذارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشکر از برگزارکنندگان این نمایشگاه که در شرایط سخت و به‌صورت کاملاً مردمی آن را برگزار کردند، گفت: مردمی بودن ویژگی مهم این کار است و این نمایشگاه نمونه‌ای از تأکید ما است که همواره می‌گوئیم اگر کارها را به مردم واگذاری کنیم و آنها خودشان در کار حضور داشته باشند، می‌توانند به رفع مشکلات کمک کنند.

قالیباف در ادامه تأکید کرد: البته این به معنای این نیست که ما مسئولان نسبت به این کار بی‌توجهی داشته باشیم. دوره دوم این نمایشگاه زمانی برگزار شد که در شرایط شیوع کرونا به سر می‌بردیم از این رو نتوانستم در آن شرکت کنم اما امسال با حضور در این جشنواره به بررسی مسائل و دغدغه‌های هنرمندان نیز پرداختم.

وی از مهم‌ترین دغدغه و چالش‌های هنرمندان توان‌یاب و جانباز را بازار تولیدات فرهنگی و هنری و موضوع بیمه آنها دانست و افزود: ما تلاش داریم بتوانیم این دو موضوع که باعث مشکلاتی شده است را پیگیری کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این عزیزان نشان دادند هیچ چیز مانع توانمندی‌های آنها نیست، خاطرنشان کرد: همانگونه که می‌بینیم خانمی بدون داشتن دست و در شرایط سخت و فردی که از بینایی یا شنوایی برخوردار نیست تنها با حمایت‌های خانواده خود توانسته‌اند هنرنمایی‌های منحصر به فردی داشته باشند لذا همین امر تکلیف ما مسئولان را روشن می‌کند.