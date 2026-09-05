پیوند میان ظرفیت علمی دانشگاه و نیازهای میدان در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی ظهر شنبه در نشست تخصصی فعالان جهادی دانشگاه سمنان با اشاره به نقش آفرینی دانشگاه ها در عرصه های مختلف بیان کرد: باید از ظرفیت های بسیج و دانشگاه ها بهره بیشتری برد.

وی ادامه داد: پیوند میان ظرفیت علمی دانشگاه و نیازهای میدان در این استان و دیگر نقاط کشورمان به عنوان یک رکن مهم و اساسی است.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه دانشگاهیان باید ضمن حفظ روحیه مطالبه‌گری، در مسیر حل مسائل و پیشرفت استان نیز نقش‌آفرین باشند، تاکید کرد: این نقش آفرینی سبب پیشرفت در عرصه های مختلف خواهد شد.

شوقانی با بیان اینکه ظرفیت های بسیاری در استان سمنان وجود دارد که به همت جوانان بسیجی می توان آنها را فعال کرد، توضیح داد: استمرار حمایت از فعالیت‌های علمی و جهادی از جمله رویکرد های سپاه استان سمنان خواهد بود.

وی ضمن اشاره به حمایت سپاه استان سمنان از طرح‌های علمی، تخصصی و جهادی و دانشگاهی، بیان کرد: طرح هایی که در راستای حل مسائل مردم از جمله مسائل فرهنگی، اقتصاد و معیشت مردم، اشتغال زایی، زیرساخت های جامعه، انرژی و ... باشد حمایت خواهد کرد.