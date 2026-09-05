طاهری: ایران رسما صاحب قانون هوش مصنوعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری با اشاره به تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی و ساختارهای ایجادشده در این حوزه اظهار کرد: در قانون، برای سازمان ملی هوش مصنوعی و مجموعه‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، تکالیفی مشخص شده است و اگر میان تکالیف ستادها و دستگاه‌های مختلف با وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی همپوشانی وجود داشته باشد، باید این وظایف بازنگری و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی افزود: این موضوع به معنای حذف مأموریت سایر دستگاه‌ها در حوزه هوش مصنوعی نیست، بلکه وظایف آنها در این زمینه حتی می‌تواند گسترده‌تر شود، اما قرار نیست دستگاه‌های مختلف به‌صورت موازی نقش راهبری و سیاست‌گذاری کلان هوش مصنوعی را بر عهده داشته باشند.

نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان ملی هوش مصنوعی باید متولی و راهبر اصلی این حوزه در کشور باشد، ادامه داد: سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی مانند معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری همچنان مأموریت‌های مهمی در حوزه هوش مصنوعی خواهند داشت و باید در زمینه توسعه فناوری، حمایت از شرکت‌ها، تسهیل‌گری و رفع موانع فعالیت کنند.

وی افزود: با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، تکالیف و مأموریت‌های دستگاه‌های مختلف باید به‌گونه‌ای بازتنظیم شود که از موازی‌کاری جلوگیری شود و سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان راهبر اصلی این حوزه در کشور ایفای نقش کند.

طاهری تصریح کرد: معاونت علمی در حوزه‌های مختلف فناوری مأموریت‌های متعددی بر عهده دارد و در زمینه موضوعاتی مانند نانو، میکروالکترونیک، فناوری‌های کوانتومی و سایر حوزه‌های نوظهور فعالیت می‌کند و طبیعتاً هوش مصنوعی نیز یکی از حوزه‌های مهم فعالیت این معاونت است، اما با توجه به اهمیت و سرعت تحولات این فناوری، لازم است متولی مشخص و متمرکزی برای راهبری آن وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز تخصصی بر هوش مصنوعی بیان کرد: نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌ای که همزمان مسئولیت هزاران موضوع و حوزه مختلف فناوری را بر عهده دارد، بتواند به شکل شبانه‌روزی و متمرکز، تمام ظرفیت خود را برای توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هوش مصنوعی امروز به اندازه‌ای اهمیت پیدا کرده است که باید صاحب و متولی مشخصی داشته باشد؛ مجموعه‌ای که به‌صورت متمرکز و مستمر مسائل این حوزه را دنبال کند، سیاست‌گذاری لازم را انجام دهد و برای جبران عقب‌ماندگی‌های موجود برنامه داشته باشد.

طاهری خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی این نیست که مأموریت‌های سایر دستگاه‌ها تعطیل شود، بلکه هدف، ایجاد یک تقسیم کار روشن و جلوگیری از موازی‌کاری است؛ به این معنا که سازمان ملی هوش مصنوعی وظیفه راهبری و هماهنگی کلان را بر عهده داشته باشد و سایر دستگاه‌ها نیز متناسب با مأموریت‌های خود، در بخش‌های اجرایی، حمایتی، تسهیل‌گری و توسعه فناوری ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی در ساختار دولت گفت: این سازمان باید در سطحی قرار گیرد که بتواند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را انجام دهد و تصمیمات آن در حوزه سیاست‌گذاری کلان هوش مصنوعی قابلیت اجرا داشته باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی افزود: در بسیاری از کشورها نیز موضوع هوش مصنوعی در بالاترین سطوح مدیریتی و حاکمیتی دنبال می‌شود، چرا که این فناوری صرفاً یک موضوع علمی یا فناورانه نیست و با اقتصاد، امنیت، حکمرانی، آموزش، صنعت و بسیاری از حوزه‌های دیگر ارتباط مستقیم دارد.

طاهری با بیان اینکه ایجاد یک متولی متمرکز برای هوش مصنوعی باید به افزایش سرعت تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها منجر شود، گفت: اگر قرار باشد چندین مجموعه به‌صورت همزمان نقش راهبری یک موضوع را بر عهده داشته باشند، علاوه بر اتلاف منابع، احتمال ایجاد تعارض در سیاست‌ها و کند شدن روند تصمیم‌گیری افزایش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: بنابراین باید تقسیم کار میان سازمان ملی هوش مصنوعی، معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها شفاف باشد؛ سازمان ملی هوش مصنوعی نقش راهبری و هماهنگی کلان را بر عهده بگیرد و دستگاه‌های دیگر نیز در چارچوب مأموریت‌های مشخص خود، ظرفیت‌هایشان را برای توسعه هوش مصنوعی به میدان بیاورند.

طاهری گفت: هدف نهایی باید این باشد که با ایجاد ساختار مناسب، تمرکز مدیریتی و تقسیم کار دقیق، عقب‌ماندگی کشور در حوزه هوش مصنوعی جبران شود و زمینه تحقق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای قرار گرفتن ایران در جمع کشورهای برتر این حوزه فراهم شود.