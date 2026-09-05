توقیف موتورسیکلت ۱۵ میلیارد ریالی در خمین

سرهنگ سعید گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تشدید طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پاسگاه انتظامی حشمتیه خمین حین گشت زنی هدفمند در یکی از محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی یک دستگاه موتورسیکلت را به علت مزاحمت، حرکات نمایشی، خطرناک و حادثه آفرین توقیف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد موتورسیکلت فاقد مجوز قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمین گفت: ارزش موتورسیکلت توقیفی ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده که در این رابطه راکب آن پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.