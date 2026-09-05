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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

اهدای اعضای جان‌بخش ۴۷ ساله شاهرودی به چند بیمار نیازمند

اهدای اعضای جان‌بخش ۴۷ ساله شاهرودی به چند بیمار نیازمند

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از اهدای اعضای مرحوم حسین رجبی‌پور، جان‌بخش ۴۷ ساله اهل شاهرود و ساکن میامی، با رضایت خانواده به چند بیمار نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن امامیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از اهدای اعضای مرحوم حسین رجبی‌پور، جان‌بخش ۴۷ ساله اهل شاهرود و ساکن شهرستان میامی، به بیماران نیازمند خبر داد.

وی با بیان اینکه رجبی‌پور به دلیل مرگ مغزی جان خود را از دست داده بود، افزود: با رضایت خانواده این مرحوم، اعضای وی به چند بیمار نیازمند اهدا و زمینه نجات و ادامه زندگی آنان فراهم شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه خانواده مرحوم رجبی‌پور، بیان کرد: این مورد، پنجمین اهدای عضو در سال جاری در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، در شهرستان‌های شاهرود و میامی است.

امامیان با اشاره به آثار ارزشمند اهدای عضو در نجات بیماران نیازمند، اظهار کرد: اقدام خیرخواهانه و نوع‌دوستانه خانواده مرحوم رجبی‌پور شایسته تقدیر و تحسین است.

کد مطلب 6937925

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