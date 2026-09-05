به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن امامیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از اهدای اعضای مرحوم حسین رجبی‌پور، جان‌بخش ۴۷ ساله اهل شاهرود و ساکن شهرستان میامی، به بیماران نیازمند خبر داد.

وی با بیان اینکه رجبی‌پور به دلیل مرگ مغزی جان خود را از دست داده بود، افزود: با رضایت خانواده این مرحوم، اعضای وی به چند بیمار نیازمند اهدا و زمینه نجات و ادامه زندگی آنان فراهم شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه خانواده مرحوم رجبی‌پور، بیان کرد: این مورد، پنجمین اهدای عضو در سال جاری در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، در شهرستان‌های شاهرود و میامی است.

امامیان با اشاره به آثار ارزشمند اهدای عضو در نجات بیماران نیازمند، اظهار کرد: اقدام خیرخواهانه و نوع‌دوستانه خانواده مرحوم رجبی‌پور شایسته تقدیر و تحسین است.