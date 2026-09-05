به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر شنبه در یکصد و بیست و دومین نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بنیاد مسکن و شهرهای جدید و مسائل متقاضیان در جلسه شورای مسکن استان مرکزی بررسی و بر تسریع در تکمیل و تعیین تکلیف پروژه‌ها تأکید شد.

وی افزود: مشکل فاضلاب پروژه‌های شهرهای جدید با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شده و با تکمیل عملیات آب، فاضلاب و سایر زیرساخت‌ها، زمینه بهره‌برداری و تحویل حدود ۲۷۰ واحد مسکونی فراهم می‌شود.

ابراهیمی تصریح کرد: در پروژه ۸۱۲ واحدی، عملیات اجرایی با جدیت در حال پیگیری است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان این مرحله، حدود ۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی تحویل متقاضیان شود.

وی ادامه داد: وضعیت پروژه‌های بنیاد مسکن و طرح‌های بهزیستی بررسی و با پیگیری‌های استان مرکزی، گشایش‌هایی در زمینه افزایش سقف تسهیلات متقاضیان ایجاد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این چارچوب، افزایش تسهیلات به مبالغ ۶۵۰ و ۸۵۰ میلیون تومان و همچنین اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان از محل صندوق مسکن برای متقاضیان پیش‌بینی شده است که این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌ها گفت: برای پروژه‌هایی که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، باید از ظرفیت‌های ایجادشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن استفاده شود تا زمینه تکمیل واحدها و تحویل آنها به متقاضیان فراهم شود.

ابراهیمی بیان کرد: تعیین تکلیف زیرساخت‌ها و روساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز از موضوعات مهم مورد پیگیری است و در این زمینه پیش‌بینی شده است با همکاری وزارت نیرو، استانداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه، منابع و سازوکار لازم برای تکمیل یک‌سوم زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌ها فراهم شود.

وی افزود: هدف اصلی این اقدامات، رفع موانع باقی‌مانده، تکمیل زیرساخت‌ها و روساخت‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای تحویل سریع‌تر واحدهای مسکونی به متقاضیان مسکن ملی است.