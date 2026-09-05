به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمزاده پیش از ظهر شنبه در برنامه «سلام اصفهان» با اشاره به تداوم چالش آلودگی هوا در اصفهان اظهار کرد: آلودگی هوا یکی از دغدغههای جدی شهروندان است و در برخی مقاطع، کاهش تعداد روزهای برخوردار از هوای پاک، اصفهان را در شمار شهرهای آلوده کشور قرار داده است.
وی افزود: مقابله با آلودگی هوا موضوعی چندوجهی است و تحقق آن نیازمند همکاری و ایفای نقش همه بخشها از جمله صنایع، شهروندان و مدیریت شهری است؛ بر همین اساس، طی سه سال گذشته بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری اصفهان به موضوعات زیستمحیطی و کاهش آلایندگی اختصاص یافته است.
شهردار اصفهان با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره منابع آلاینده هوا ادامه داد: مطالعات نشان میدهد منابع متحرک سهم قابل توجهی در آلودگی هوای شهر دارند و از این رو، توسعه حملونقل پاک و افزایش سهم حملونقل عمومی در جابهجایی شهروندان از سیاستهای اصلی مدیریت شهری است.
قاسمزاده با اشاره به روند توسعه شبکه قطار شهری اصفهان تصریح کرد: پس از راهاندازی خط یک مترو، تکمیل خط دو قطار شهری در اولویت قرار گرفت و فاز نخست این خط نیز به پایان رسیده است؛ با تحویل واگنهای مورد نیاز از سوی دولت، مسیر حدفاصل زینبیه تا ایستگاه شاهد یا قدس نیز وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
وی از ورود شبکه مترو اصفهان به مرحله جدیدی از توسعه خبر داد و گفت: در این مرحله، خطوط آنتنی با هدف اتصال محلات و محورهای مختلف به خطوط اصلی قطار شهری در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار اصفهان ادامه داد: در همین چارچوب، پس از انجام مطالعات لازم و تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی خط آنتنی شهرک قدس به سمت دانشگاه صنعتی و میدان استقلال از هفته گذشته آغاز و کارگاه این پروژه تجهیز شده است.
وی طول این خط را حدود ۵.۸ کیلومتر اعلام کرد و افزود: برای این مسیر چهار ایستگاه پیشبینی شده و عملیات اجرایی آن در یک بازه زمانی حدود سه ساله دنبال خواهد شد.
قاسمزاده با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در حوزه حملونقل و ترافیک شهری گفت: محور خیابان امام خمینی از جمله محدودههای پرتردد شهر اصفهان است و توسعه خط آنتنی شهرک قدس میتواند با ایجاد یک گزینه جدید برای جابهجایی شهروندان، به کاهش بار ترافیکی این محور کمک کند.
وی افزود: افزایش ظرفیت حملونقل ریلی در این محدوده، علاوه بر آثار ترافیکی، میتواند در کاهش تردد خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش آلایندگی هوا نیز مؤثر باشد.
شهردار اصفهان درباره ویژگیهای فنی این پروژه نیز اظهار کرد: شیوه اجرای خط آنتنی شهرک قدس متفاوت از الگوهای متداول خواهد بود و ترکیبی از مسیرهای زیرزمینی، همسطح و روگذر در ارتفاع برای آن پیشبینی شده است که از منظر زیرساختی، تجربهای متفاوت در اجرای پروژههای حملونقل شهری به شمار میرود.
برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی اصفهان
قاسمزاده در ادامه با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای توسعه ناوگان حملونقل برقی گفت: در راستای کاهش منابع متحرک آلاینده و حرکت به سمت حملونقل پاک، لایحه خرید ناوگان برقی در شورای اسلامی شهر به تصویب رسید و پس از صدور مجوز، پیگیری برای خرید این ناوگان آغاز شد.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، خرید اتوبوسهای برقی جدید، یکهزار دستگاه تاکسی برقی و دو هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
شهردار اصفهان درباره نحوه اولویتبندی واگذاری موتورسیکلتهای برقی نیز گفت: پیکها و ناوگان پرتردد شهری در اولویت واگذاری قرار خواهند داشت، چرا که این گروه از وسایل نقلیه سهم قابل توجهی از تردد روزانه شهر را به خود اختصاص میدهند و جایگزینی تدریجی آنها با موتورسیکلتهای پاک میتواند به کاهش آلایندگی کمک کند.
قاسمزاده تأکید کرد: توسعه حملونقل ریلی و برقیسازی ناوگان عمومی، دو محور مهم سیاست مدیریت شهری برای کاهش آثار ناشی از منابع متحرک آلاینده است و این دو مسیر باید همزمان و در کنار یکدیگر دنبال شوند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای جدید قطار شهری در کنار توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و حرکت به سمت برقیسازی، با هدف کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، کاهش ترافیک و آلایندگی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اصفهانی دنبال میشود.
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