به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی صبح شنبه در نشست تخصصی بررسی وضعیت و برنامههای حمایتی دانشآموزان دیرآموز در آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: سمنان الگوی کشوری آموزش و مداخله بهنگام برای دانشآموزان دیرآموز شد
وی ادامه داد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی تخصصی ترین بخش نظام تعلیم و تربیت است و باید ظرفیتهای تخصصی آن برای شناسایی، ارزیابی و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به دانشآموزان به صورت هدفمند و یکپارچه به کار گرفته شود.
رئیس آموزش استثنایی وزارت آموزش و پرورش همچنین راه اندازی مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی و تربیتی را از رویکرد های این وزارتخانه دانست.
قاسمی بیان کرد: این مراکز تنها نباید به فرآیند سنجش و ارزیابی محدود شوند، بلکه باید در ارائه مداخلات بهنگام و موثر نیز نقشآفرینی کنند و به پشتوانه تخصصی مدارس و خانوادهها تبدیل شوند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به دانشآموزان دیر آموز تصریح کرد: اجرای برنامههای مداخلهای برای این گروه از دانشآموزان باید با جدیت دنبال شود و استان سمنان میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، بهعنوان استان پایلوت این برنامه انتخاب شود.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، مدرسه محوری را یکی از اصول اساسی اجرای این طرح دانست و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از حمایتها و مداخلات آموزشی باید در بستر مدرسه انجام شود و مراکز جامع نیز ضمن ارائه خدمات تخصصی، نقش پشتیبان و هدایتکننده مدارس را بر عهده داشته باشند.
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