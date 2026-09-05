  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

اجرای برنامه‌ حمایتی دانش‌آموزان دیرآموز؛ سمنان پایلوت کشوری شد

اجرای برنامه‌ حمایتی دانش‌آموزان دیرآموز؛ سمنان پایلوت کشوری شد

سمنان- رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از اجرای برنامه حمایتی دانش آموزان دیر آموز در مدارس سمنان خبر داد و گفت: این استان به عنوان پایلوت کشوری این طرح انتخاب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی صبح شنبه در نشست تخصصی بررسی وضعیت و برنامه‌های حمایتی دانش‌آموزان دیرآموز در آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: سمنان الگوی کشوری آموزش و مداخله بهنگام برای دانش‌آموزان دیرآموز شد

وی ادامه داد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی تخصصی ترین بخش نظام تعلیم و تربیت است و باید ظرفیت‌های تخصصی آن برای شناسایی، ارزیابی و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به دانش‌آموزان به صورت هدفمند و یکپارچه به کار گرفته شود.

رئیس آموزش استثنایی وزارت آموزش و پرورش همچنین راه اندازی مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی و تربیتی را از رویکرد های این وزارتخانه دانست.

قاسمی بیان کرد: این مراکز تنها نباید به فرآیند سنجش و ارزیابی محدود شوند، بلکه باید در ارائه مداخلات بهنگام و موثر نیز نقش‌آفرینی کنند و به پشتوانه تخصصی مدارس و خانواده‌ها تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به دانش‌آموزان دیر آموز تصریح کرد: اجرای برنامه‌های مداخله‌ای برای این گروه از دانش‌آموزان باید با جدیت دنبال شود و استان سمنان می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به‌عنوان استان پایلوت این برنامه انتخاب شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، مدرسه محوری را یکی از اصول اساسی اجرای این طرح دانست و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از حمایت‌ها و مداخلات آموزشی باید در بستر مدرسه انجام شود و مراکز جامع نیز ضمن ارائه خدمات تخصصی، نقش پشتیبان و هدایت‌کننده مدارس را بر عهده داشته باشند.

کد مطلب 6937855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها