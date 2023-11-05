به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، احمد نوحه‌گر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران در دوازدهمین نشست معاونان اداری و مالی واحدهای دانشگاه که با هدف بازنگری فرآیندهای حوزه معاونت برنامه‌ریزی جهت تخصیص بهینه به واحدهای صف و ستاد در محل دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار شد، با اشاره به اینکه تفویض اختیار به واحدها باید همراه با نظارت باشد، تاکید کرد: مدیران حوزه ستاد باید نظارت داشته باشند و این نظارت نه سخت‌تر، بلکه باید دقیق‌تر باشد.

وی با بیان اینکه این نظارت و دقت بر اختیارات تفویض شده به واحدها با هدف حفاظت از مدیران صف انجام می‌شود، گفت: معتقدم مدیران ما سرمایه‌های واقعی واحدها هستند و باید از این سرمایه حفاظت کنیم و اگر نیروی انسانی را حفاظت نکنیم، قطعاً منابع فیزیکی را از دست می‌دهیم، بنابراین وقتی مسئولیت را به صف واگذار می‌کنیم، نظارت دقیق از سوی ستاد برای حفاظت از مدیران صف انجام می‌شود.

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه کارکنان و هیات علمی از سرمایه‌های دانشگاه هستند که می‌توانند منشأ اثر نه تنها در دانشگاه، بلکه در کشور باشند، اظهار داشت: ما اعلام کردیم باید نیاز واحدها در زمینه جذب اعضای هیات علمی و نیروی انسانی برطرف شود و خوشبختانه با همکاری وزارت علوم توانستیم مرز جذب هیات علمی را بشکنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از وظایف جدی صف را اعلام نیاز به ستاد عنوان کرد و اظهار داشت: باید این نیازها احصا، بررسی و به ستاد اعلام شوند که این اعلام در امر برنامه‌ریزی به ما کمک می‌کند.

نوحه‌گر با قدردانی از دکتر گائینی، رییس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برای میزبانی دوازدهمین جلسه معاونان اداری و مالی واحدهای دانشگاه تهران گفت: من به ورزش و کتابخانه توجه جدی و ویژه دارم و معتقدم امکانات ورزشی دانشگاه باید هم برای همکاران دانشگاهی و هم دانشجویان ایجاد انگیزه کند، لذا تاکید می‌کنم دانشکده‌ها تا جایی که امکان داشته باشد بخشی از اعتبارات واحد خود را در اختیار ورزش قرار دهند.

نوحه‌گر خاطرنشان کرد: هر چه در ورزش سرمایه‌گذاری کنید، اطمینان داشته باشید که هزینه‌ها در سایر بخش‌ها کمتر خواهد شد ضمن اینکه باید معاونت‌های مربوطه را هم در این امر همراهی کنید.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران، یکی از بحث‌های زیرساختی و جدی در حوزه فرهنگ را ورزش عنوان کرد که با پرداختن به آن بسیاری از گرفتاری‌ها کاهش پیدا می‌کند.

وی با محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم و بی‌پناه غزه، از واکنش انفعالی سازمان‌های بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: قطعاً دست برخی دولت‌های استعمارگر غربی در پشت صحنه جنایات ناجوانمردانه اسرائیل، آلوده به خون مردم بی‌گناه فلسطین است و این دستاوردی جز روسیاهی برای این دولت‌ها نخواهد داشت.

دوازدهمین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه با برگزاری نشست در دو نوبت صبح و عصر ادامه یافت و مسائل حوزه‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه از جمله بررسی فرآیندها، مسائل منابع انسانی، تفویض اختیار به واحدها، مسائل رفاهی و … با حضور مدیران این حوزه به بحث و بررسی گذاشته شد.

در بخش دیگری از این نشست نیز دکتر بابک سهرابی، معاون فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران با توجه به ارتباطی که بین فرآیندها و سامانه‌های الکترونیکی دانشگاه وجود دارد، به سوالات و چالش‌های معاونان اداری مالی در حوزه سامانه‌های دانشگاه جهت روان‌سازی بیشتر فعالیت‌ها پاسخ داد.

در آغاز این نشست نیز دکتر عباسعلی گائینی، رییس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، با ارائه گزارشی از فعالیت این دانشکده، به فعال کردن کمیته اخلاق دانشکده، توجه جدی به مجلات و ارتقای رتبه مجلات علمی دانشکده، تجهیز واحد کامپیوتر دانشکده، ترمیم نیروی انسانی در بخش پژوهش، جذب ۱۶ عضو هیات علمی، تهیه و تصویب شیوه‌نامه سامان‌دهی امور آموزشی، بازنگری برنامه‌های آموزشی، تمرکز زدایی از امتحانات متمرکز در بخش آموزش، و فعال کردن کلیه انجمن‌های علمی و سایر انجمن‌ها، حضور موفق در برگزاری مسابقات دانشجویان درون دانشکده‌ای و اعزام به مسابقات درون دانشکده‌ای و اعزام به مسابقات برون دانشکده و بین‌المللی در بخش فرهنگی نام برد.

این نشست سومین نشست طی یک ماه گذشته بود که بنا به مأموریت رییس دانشگاه برای بازنگری فرآیندهای حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، جهت تخصیص بهینه به واحدهای صف و ستاد تشکیل شد.