کاهش ۷۰ درصدی سرقت تجهیزات شبکه برق در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امیری امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری ۱۳۲ مورد سرقت تجهیزات در استان به وقوع پیوسته که در مدت مشابه سال گذشته ۴۴۶ مورد بوده و کاهش ۷۰ درصدی را در این زمینه داشته‌ایم.

وی ادامه داد: با اتخاذ و تدابیر عملی و اجرایی در شرکت توزیع برق استان لرستان همچنین برگزاری جلسات متعدد با فرماندهی فرمانده انتظامی استان و شهرستان‌ها و شوراها و معتمدین محلی و برقراری گشت‌های مشترک، در مناطق آلوده جوشکاری و محکم‌کاری از منطقه‌های زمینی و پایه ترانس‌ها انجام شده و آمار سرقت تجهیزات شبکه در استان روند نزولی به خود گرفته است.

زاهدی سرپرست حراست شرکت توزیع برق لرستان، نیز بیان کرد: باتوجه‌به اینکه عوامل ساختاری فنی و زیرساختی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پیشگیری از سرقت شبکه برق محسوب می‌شود با اجرای تبدیل پروژه سیم مسی به کابل خود نگهدار سارقین بیشتر به سرقت تجهیزات شبکه از جمله ترانس و فیدرها روی می‌آورند که در همین راستا ضروری است اقدامات لازم و پیشگیرانه برای هوشمندسازی شبکه برق صورت پذیرد.