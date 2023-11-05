واحدهای تولیدی نباید به بهانه حقوق کارگران تعطیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در بازدید از دادگستری سنگر با اشاره به اهمیت جایگاه رفیع قضاوت و سختی کار در محاکم قضایی اظهار کرد: بالاترین و با فضیلت ترین عمل‌ها سخت‌ترین آن‌هاست و تمام این تلاش‌ها نزد خدای متعال ماجور است.

وی با اشاره به اینکه باید همیشه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، گفت: خداوند همواره با انسان است و هر کس بر قدرت او تکیه کند پیروز خواهد شد.

رییس شورای قضایی استان گیلان با قدردانی از زحمات کارکنان و قضات دادگستری سنگر افزود: این شهرستان در رسیدگی به پرونده‌های مهم، عملکرد موفق و بهتری داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین واحدهای صنعتی مهم شهرستان رشت در شهر صنعتی مستقر است، تاکید کرد: مجموعاً بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی فعال در بخش سنگر مستقر است و رییس دادگستری و دادستان سنگر نیز بیش از پیش حامی واحدهای تولیدی بوده و در راستای حل مشکلات و جلوگیری از تعطیلی آنان اقدام می‌کند.

این مقام ارشد قضایی استیفای حقوق کارگران را ضروری دانست و گفت: روند کار واحدهای تولیدی نیز نباید به بهانه حقوق کارگران تعطیل شود بلکه باید بکوشیم تا هم حقوق کارگران حفظ شود و هم چرخه تولید در کارخانه‌ها ادامه یابد.

وی با تاکید بر اینکه باید شعبات مخصوصی به رسیدگی پرونده‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد، تصریح کرد: پروندها در این شعبات باید با دقت و سرعت رسیدگی شود تا آسیبی به چرخه تولید وارد نشود.

رییس کل دادگستری استان گیلان تصریح کرد: با برهم زنندگان نظم عمومی به هیچ عنوان نباید مماشات شود و لازم است چنین مواردی به سرعت در دادگاه رسیدگی شده و مقررات قانونی در خصوص متخلفین به شدت اعمال شود.