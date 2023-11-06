۳۴ حادثه و حریق در سمنان امداد رسانی شد

رضا خادمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه آتش نشانی سمنان طی هفته دوم آبان ماه سال جاری به ۳۴ مورد حادثه و حریق امداد رسانی کرده است، ابراز داشت: از این تعداد هشت مورد آتش سوزی و ۲۶ مورد عملیات امداد و نجات بوده است.

وی افزود: حریق‌ها بیشتر مواردی نظیر منازل مسکونی، خودرو، فضای سبز و ضایعات را در بر دارد که خوشبختانه در این آتش سوزی‌ها مصدوم گزارش داده نشده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه از این تعداد ۲۶ مورد را حوادث امداد و نجات شامل می‌شود، ابراز داشت: بیشترین حوادث به مواردی نظیر محبوسی در کابین آسانسور و اماکن بر می‌گردد.

خادمیان ضمن بیان اینکه یک مورد امدادرسانی حوزه ایمنی و پیشگیری بوده است، تصریح کرد: گیر کردن حلقه، تصادف خودرو و گرفتن حیوانات موذی دیگر مواردی که امداد رسانی پیرامون آن به انجام رسیده است.

وی افزود: خوشبختانه طی این حوادث فوتی گزارش داده نشده و مجروحان به صورت سرپایی امداد رسانی شدند.