خانه خلاق برای ارائه خدمات به مددجویان کمیته امداد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، خانه خلاق و نوآوری رز سفید با حضور روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، سید مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی و جمعی از مجموعه‌های خلاق و نوآور فعال در حوزه آموزش، تربیت و یادگیری افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری در مراسم افتتاح و بهره‌برداری این خانه خلاق و نوآوری گفت: به مدد و همت کمیته امداد حضرت امام (ره) این خانه خلاق و نوآوری افتتاح شده تا زمینه‌ساز ارائه خدمات نوآورانه در حوزه آموزش و تربیت باشد.

دهقانی بیان کرد: ۱۲ مجموعه خلاق و نوآور در این خانه خلاق و نوآوری مستقر هستند و زمینه برای استقرار دیگر واحدهای فناور نیز فراهم شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به خدمات کارآمد و کیفی برای ارتقای سطح آموزش و تعمیق کیفیت آموزش عنوان کرد: کمیته امداد امام به عنوان یکی از نهادهای انقلابی و توانمندساز،در جهت ایجاد تحول و پیشرفت، خدماتی را به جامعه مخاطب خود ارائه می‌کند؛ ایجاد این خانه خلاق و نوآوری به پر شدن یکی از خلأهای جدی در حوزه خدمات اجتماعی به عموم جامعه و به طور ویژه مددجویان عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) کمک خواهد کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری عنوان کرد: رشد عدالت آموزشی موضوع مهمی است که کمیته امداد امام خمینی(ره) می‌تواند به کمک راه‌کارهای فناورانه، نوآورانه و با هزینه بسیار اندک به ویژه به ساکنان مناطق محروم کمک کند. تجربه نشان داده است فرزندان مستعد این سرزمین که از امکانات اولیه محروم بوده‌اند، در این فضاها رشد یافته و مورد حمایت قرار گرفته‌اند و رشد یافته‌اند، قدرشناس‌تر هستند، ماندگاری بالاتری در کژور دارند و خود را بیش از دیگران موظف به خدمت رسانی می دانند.‌

دهقانی با اشاره به ضرورت استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین به ویژه نوآوری‌های اجتماعی برای ارتقای سطح زندگی جامعه عنوان کرد: با توجه به این که نیاز جامعه هرروز ارتقا پیدا می‌کند، پاسخ‌گفتن به نیازهای روزافزون متناسب با شرایط، سرمایه‌گذاری و جدیت بیش‌تری را طلب می‌کند؛ از همین رو، استفاده از روش‌های فناورانه نوآورانه در کنار روش‌های مرسوم، ضمن کاهش هزینه‌ها به چند برابر شدن توانمندی کمیته امداد در خدمت رسانی هرچه بهتر و بیش‌تر کمک می‌کند.

وی افزود: صنایع خلاق، فناوری های دیجیتال و هوشمند، هوش مصنوعی، اطلاعات و ارتباطات از بسترهایی هستند که به یاری فعالان این عرصه می‌آیند و زمینه را برای ارتقای خدمت‌رسانی به جامعه هدف فراهم می‌کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، با اشاره به محور فعالیت شرکت‌ها و واحدهای خلاق و نوآور مستقر در خانه خلاق و نوآوری رز سفید عنوان کرد: خوشبختانه شرکت های خلاق و فناور مستقر در خانه خلاق و نوآوری رز سفید ، خدمات سطح بالا و بسیار خوبی را برای آموزش دانش آموزان، توانمندسازی استعدادها، دانش آموزان کنکوری و سایر مخاژبان به عموم جامعه و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد ارائه می‌دهند که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی باشد.

گفتنی است در ادامه این مراسم، واحدهای خلاق و نوآور مستفر در خانه خلاق و نوآوری رز سفید خدمات، توانمندی‌ها و دستاوردهایشان را به معاون علمی و رئیس کمیته امداد معرفی کردند و از ظرفیت‌هایشان گفتند. برنامه هوشمند شناسایی، رهگیری و کمک به جاماندگان از تحصیل و کمک به ارتقای تحصیلی فرزندان تحت پوشش کمیته امداد، ثبت سرمایه‌های معنوی سازمان‌ها و ارگان‌ها، ارائه آموزش‌های مهارت افزایی برای اشتغال مددجویان، طرح مشاوره و ارائه مسیر صحیح آموزش به دانش‌آموزان، دانش‌آموزان کنکوری، کلینیک زنجیره ای روانشناسی بخشی از واحدهای خلاق مستقر در این خانه خلاق و نوآوری بودند که دستاوردهایشان را معرفی کردند.