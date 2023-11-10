تداوم تبادل آتش در مرز لبنان و اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مواضع صهیونیستی الجرداح و برکه ریشا در مقابل بخش غربی مرزهای جنوبی لبنان با موشک هدف قرار داده شدند.
خبرنگار المنار نیز گزارش داد که مواضع صهیونیستی الضهیره و برکه ریشا با موشکهای هدایتشونده مورد هجوم قرار گرفتهاند.
خبرنگار المیادین نیز از مورد هدف قرارگرفتن موضع صهیونیستی حدب البستان از سمت لبنان خبر داد.
رسانههای عبری زبان اعلام کردند که آژیر هشدار در شمال اراضی اشغالی و منطقه عرب العرامشه واقع در الجلیل غربی به صدا درآمده است.
از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرکهای رامیا، مروحین، البستان، یارین، بلیدا، اللبونه و ام التوت در جنوب لبنان را گلولهباران کرد.
کمی پیشتر نیز منابع عبری زبان اعلام کردند که منطقه مناره نزدیک مرز لبنان و اراضی اشغالی با موشک ضدزره از سمت لبنان هدف قرار داده شده و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز خاک لبنان را گلولهباران کرده است.
خبرنگار المیادین نیز از برخاستن دود از یک موضع نظامی در نزدیکی شهرک صهیونیستی المناره پس از شنیدهشدن صدای انفجار در این منطقه خبر داد.
علاوه بر این خبرنگار المنار گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه اللبونه در جنوب لبنان را گلولهباران کرده است.
خبرنگار الجزیره نیز از گلولهباران اطراف شهرکهای الناقوره، مارون الراس، میس الجبل و عیترون در جنوب لبنان توسط توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.
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