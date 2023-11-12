به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با اعلام شورای صنفی نمایش اکران فیلم سینمایی «جوجه‌تیغی» به کارگردانی مستانه مهاجر از چهارشنبه ۲۴ آبان در سینماها آغاز می‌شود.

این فیلم ماجرایی طنز از زندگی ناخواسته یک جوان متعصب را روایت می‌کند که پیشنهادی عجیب، گذشته و آینده او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر ماجراهای زنی که می‌خواهد اولین رئیس‌جمهور زن ایران شود.

حامد کمیلی، پانته‌آ پناهی‌ها، هادی کاظمی، آناهیتا درگاهی، نازنین بیاتی، پژمان بازغی، هومن برق‌نورد، مهتاب ثروتی، نگار فروزنده، محراب قاسم‌خانی، امید روحانی، آرزو نبوت، نوشین تبریزی، هادی عطایی، سارا والیانی، آیدا ماهیانی و صحرا اسدالهی بازیگران «جوجه‌تیغی» هستند.

مستانه مهاجر طی سال‌های فعالیتش تدوین ده‌ها فیلم‌سینمایی از نام‌های سرشناس سینمای ایران را برعهده داشته او همچنین به عنوان تهیه‌کننده، آثاری چون «اسرافیل» و «جاده خاکی» را تولید کرده، «جوجه‌تیغی» اولین فیلم مستانه مهاجر در مقام کارگردان است که توسط فیلمیران در سینماهای کشور اکران می‌شود.