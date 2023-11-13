علم رغم کمبود معلم کلاس بدون معلم نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش عصر امروز در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد.

فرهادی در خصوص تجهیز هنرستان‌ها گفت: وظیفه ما تجهیز هنرستان‌هاست. بخشی از این امر را با برون‌سپاری انجام خواهیم داد. اما در بودجه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده این موضوع را در نظر گرفتیم تا تجهیز هنرستان‌ها را در اولویت قرار دهیم.

فرهادی گفت: اینکه برخی از دروس متفاوت باشد بیشتر ناظر به کتاب‌های خاص از جمله دینی و احکام است. کتبی که مربوط به احکام و سبک زندگی شهریست باید مقداری متفاوت باشد. ما باید به واسطه آموزش نوعی مهارت‌های خاص را در میان دختران و پسران تقویت کنیم. بخشی از ی از این مهارت‌ها برای دختران و پسران متفاوت است که از آن جمله می‌توان به احکام دینی اشاره کرد. دانش آموزان به نسبت جنسیت و سن باید مطالب آموزشی متفاوتی را دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید برخی گمان کنند که اختلالی در روند آموزش پیش می‌آید گفت: در پایان برنامه و این طرح مشخص می‌شود که چه دستاوردهای خوبی در اجرای برنامه‌های تفکیکی داشته‌ایم.

وی در خصوص نا ایمنی برخی از مدارس گفت: اگر مدارسی نا ایمن باشند اصلاً دانش آموز را در آن‌ها مستقر نمی‌کنیم. عمده این تلاش‌های ما هم برای تقویت و بهسازی و شاداب‌سازی مدارس است.

فرهادی خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته بیش از ۳۰ هزار کلاس درس بهسازی و مقاوم سازی شده است. البته این عدد کافی نیست. خیرین هم متعهد شدند به هر میزان که دولت در این زمینه پای کار بیاید خیران هم کمک کنند. بهسازی مدارس فرایندی پیوسته است و همواره ما نیازمند مراقبت و بهسازی مدارس هستیم.

فرهادی تاکید کرد: باید حداقل بتوانیم سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار کلاس درس را تعمیر نوسازی و بهسازی کنیم و این فرایندی پیوسته است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: در خصوص مدارس غیرانتفاعی، ما هم موظف به نظارت و هم موظف به حمایت هستیم. آموزش و پرورش متعهد است همانند مدارس دولتی بر روند تدریس کتب و برگزاری آزمون‌ها و اخذ شهریه مدارس غیردولتی نظارت داشته باشند. اولیا علاوه بر مراجعه به مدیران مدارس، می‌توانند با مراجعه به ادارات کل مناطق آموزش و پرورش و یا ادارات کل شهرستان‌ها انتقادات و شکایات خود را ثبت کنند. چنانچه همکار ما و در مدارس مشکلاتی داشته باشند حتماً گزارشات مردمی پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه استفاده از کلمه تخلف در خصوص عملکرد معلمان بی انصافی و به دور از شأن معلم است گفت: برای جامعه یک میلیون نفری معلمان بروز موارد اندک نشان دهنده تخلفات زیاد نیست. چه از نظر بهره‌وری و چه از نظر ارتباط با مردم کمتر نهادی مانند آموزش و پرورش اینگونه عمل می‌کنند به طوری که شماره معلمان و مدیران در اختیار مردم است و این فرهنگ کاری معلمان از دیرباز تاکنون بوده است.

کمبود معلم داریم؛ کلاس بدون معلم نداریم

وی با اشاره به کمبود معلمان گفت: کمبود معلمان به دلیل این بوده است که بسیاری از معلمان در دهه ۶۰ به استخدام آموزش و پرورش درآمده و در امسال و سال گذشته به موعد بازنشستگی رسیده بودند همچنین در سال‌های اخیر میزان پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان هم کاهش یافته بود.

وی در خصوص جبران موضوع کمبود معلم گفت: برای رفع موضوع کمبود معلم اولاً از معلمان بازنشسته خواستیم مجدداً به کار بازگردند و با غیرت معلمی باز هم به خدمت ادامه دهند. همچنین از معلمان دیگر هم خواستیم با اضافه تدریس کمبود معلم را به نوعی جبران کنند. همچنین از معلمان دعوت کردیم آن دسته از معلمانی که در آستانه بازنشستگی بودند یک سال دیگر به خدمت ادامه دهند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به آزمون‌های قبلی رسماً اعلام کردیم که هیچ کلاس خالی از معلم نداریم اما این موضوع باعث نمی‌شود که در برخی مقاطع با مشکل مواجه نشویم. گاهی برخی از معلمان خانم برای فرزند پروری و زایمان به مرخصی می‌روند یا ممکن است معلم دچار بیماری و سانحه شوند که همه این‌ها موجب شود کلاسی به مدت کوتاهی خالی بماند که به سرعت جایگزین خواهند شد؛ ما کمبود معلم داریم اما کلاسی بدون معلم نخواهد ماند.

وی با تاکید بر اینکه کلاس بدون معلم در سراسر کشور نداریم گفت: همین خالی ماندن کلاس‌های درس به صورت موقت به دلیل اینکه در سراسر کشور موارد زیادی وجود دارد محسوس دیده می‌شود.

با کمبود ۲۰۰ هزار معلم مواجه ایم

وی افزود: کمبود معلم را تأیید می‌کنیم ولی کلاس خالی را تأیید نمی‌کنیم. در حال حاضر کلاس خالی نداریم اما ناترازی قریب به نود هزار معلم با روش‌هایی مثل اضافه تدریس معلمان جبران کردیم.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: عدد قطعی کمبود معلم را اگر می‌خواستیم ایده آل نگاه کنیم ۲۰۰ هزار نفر است حدود ۳۴ هزار نفر با اضافه تدریس بازنشستگان و حدود ۸۴ هزار نفر با اضافه تدریس معلمان جبران شده است. برای تعدادی از مدارس خیلی دیر معلم در نظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه امسال قریب ۵۰ هزار نفر معلم اضافه شده است گفت: تلاش ما این است که حتی الامکان از طریق آزمون ماده ۲۸ معلم جذب نکنیم.

وی با اشاره به اینکه پرداخت به موقع حقوق معلمان حق التدریس موجب افزایش دلگرمی معلمان حق التدریس و بازنشسته می‌شود گفت: به امید دریافت بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم هر ماه حقوق معلمان را پرداخت کنیم.

فرهادی با تاکید بر اینکه پرورش مقدم بر آموزش است گفت: دو الی سه میلیون نفر در سال گذشته تحت فعالیت‌های فرهنگی قرار گرفتند. البته این عدد کفایت نمی‌کند و برای ۱۷ میلیون دانش آموز عدد ۲ الی ۳ میلیون دانش آموز عدد مطلوبی نیست.

وی با اشاره به آزمون برگزاری آزمون مربی پرورشی گفت: با برگزاری این آزمون، قریب به ۱۹ هزار نفر مربی پرورشی به مجموعه نظام تعلیم و تربیت اضافه خواهند شد. این مربی پرورشی همزمان به فعالیت تربیت بدنی و مراقبین سلامت خواهند پرداخت.

توزیع شیر تا ابتدای آذر ماه آغاز می‌شود

وی با اشاره به توزیع شیر در مدارس ابتدایی گفت: انجمن صنایع لبنی شرکت‌های مورد نظر را به ما اعلام کرده است و ما برای سراسر کشور برای عقد قرارداد آماده شدیم و به شرکت‌ها قراردادها را ارسال کردیم. قیمت یک پاکت شیر ۲۰۰ گرمی با دو و نیم درصد چربی از سوی شرکت حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام و به استان‌ها ابلاغ شده است.

فرهادی تاکید کرد: اولویت ما توزیع شیر در ۱۱ استان محروم بوده است که پیش بینی ما این است که تا اوایل آذر ماه این توزیع انجام شود. روی پاکت‌های شیر هم پیام‌های فرهنگی درج شده و این توزیع شیر صرفاً در مدارس ابتدایی است. البته با این مشکل مواجه هستیم که در نیمه دوم سال به قدری توزیع شیر تولید و توزیع شیر با کاهش مواجه می‌شود.

وی با اشاره به اظهارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افسردگی برخی از دانش‌آموزان گفت: ما باید نسبت به تقویت بنیان خانواده به عنوان اساس و مهم‌ترین نهاد تربیت خانواده اقدام کنیم. فعالیت‌ها در مدرسه و خانواده مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. قطعاً به اندازه‌ای که دانش آموز در مدرسه قرار دارد به شادابی فضای مدرسه و فعالیت‌های شاد اقدام خواهیم کرد. آنچه در مدرسه جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد امور تربیتی و مشاوره است اگر دانش آموز به موقع مشاوره شود و به موقع به امکانات مشاوره دسترسی داشته باشد؛ می‌توانیم انتظار داشته باشیم که فشارهای روانی و افسردگی دانش آموزان کاهش بیابد. این موضوع مستلزم افزایش نیرو و مربیان پرورشی است که از طریق آزمون استخدامی و از طریق افزایش دانشجو در رشته‌های مشاوره در دانشگاه فرهنگیان صورت خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: قطعاً برای افسردگی دانش آموزان آموزش و پرورش جبهه اول است و همه معلمان و در این زمینه همکاری خواهند کرد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص رد پیشنهاد این وزارت خانه مبنی بر اختصاص نیم درصد از درآمدهای ارزش افزوده دولت به تکمیل پروژه‌های آموزش و پرورش گفت: تمام ارکان دولت همچون آموزش و پرورش مبتنی بر تصمیمات مجلس اقداماتی انجام خواهد داد. مجلس نظر خود را دارد. در مجلس علی رغم فعالیت‌های همکاران من، نیم درصد ارزش افزوده رأی نیاورده است. اگر نیم درصد رأی نیاورد ما باید در بودجه سنواتی این موضوع را در نظر بگیریم. البته مطلوب ما این بود که نیم درصد ارزش افزوده را به صورت ثابت داشته باشیم اما با رأی منفی مجلس، ناچاریم هر سال در بودجه سنواتی اعتباری را برای بهسازی و پیشرفت پروژه‌های عمرانی در نظر بگیریم.

رأی دیوان عدالت اداری شکسته شده است / سن پذیرفته شدگان همان ۲۴ سال است

فرهادی در خصوص سن پذیرفته شدگان در دانشگاه فرهنگیان گفت: ملاک، سنی است که در دفترچه پذیرفته شدگان آمده است در دفترچه هم فعلاً سن ۲۴ سال قید شده است. این را در نظر بگیرید که جوانی که در سن ۲۴ سالگی وارد دانشگاه می‌شود حداقل تا ۲۶ سالگی در حال تحصیل است این فرد با ۳۰ سال فعالیت در سن ۵۶ سالگی باید تدریس کند. قطعاً اگر سن معلمی از ۶۰ سال بیشتر شود برای معلمی سخت و غیر قابل تحمل است.

وی با تاکید بر اینکه رأی دیوان عالی شکسته شده است گفت دیوان عالی با توجه به رأی شرط استخدام این مسئله را اضافه کرده بود در حالی که در اینجا موضوع استخدام نبوده و موضوع پذیرش در دانشگاه است. فعلاً ملاک سن ۲۴ سال است مگر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم دیگری بگیرد