ترویج کتابخوانی حلال بسیاری از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر احمدوند عصر سهشنبه در آیین اختتامیه نهمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب که به میزبانی روستای هدف گردشگری درسجین شهرستان ابهر برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع کتابخوانی و پرداختن به این موضوع همواره یکی از دغدغهها بوده است، افزود: بسیاری از مشکلات با ترویج فرهنگ کتابخوانی مرتفع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از ضرورتهای جامعه امروز ما این است که موضوع کتابخوانی باید در شهرها و روستاهای سراسر کشور ترویج یابد، اظهار کرد: امروز برخورداری از روحیه کتابخوانی در روستاها و شهرهای باید به یک اولویت و ضرورت تبدیل شود.
این مسئول با یادآوری اینکه زنجان یکی از استانهایی است که همواره در حوزه کتابخوانی توانسته است به افتخارات زیادی دست یابد، تصریح کرد: امروز شاهد برگزاری آیین اختتامیه نهمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در روستای درسجین ابهر هستیم و این خود حاکی از آن است که این خطه از استان زنجان توانسته است در حوزه کتابخوانی گامهای بندی بردارد.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه قشری که در حوزه کتابخوانی حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد، جزو تاثیرگزارترین افراد جامعه خواهند بود، خاطرنشان کرد: آنچه که آینده یک جامعه را تضمین میکند، برخورداری صرف از ظرفیتهای اقتصادی نیست، بلکه داشتن روحیه کتابخوانی که از مهمترین زیرساختهای فرهنگی است، جزو ملزومات تحقق آینده موفق است.
احمدوند با بیان اینکه باید تلاش کنیم حضور در مناطق روستایی توسط مسئولان به دفعات انجام شود، عنوان کرد: وقتی قدمی برای تحقق آنچه که برای ساکنان مناطق روستایی برمیداریم، این یک وظیفه ذاتی بوده و به هیچ عنوان منتی بر کسی نیست، به همین خاطر در طول چهار دهه گذشته تلاش شده است تا چهره مناطق روستایی به برکت انقلاب اسلامی متحول شود.
وی با اشاره به اینکه روستاها یکی از مناطقی است که در طول چهار دهه گذشته بیش از همه نسبت به توسعه فضاهای فرهنگی آن اقدام شده است، افزود: دستاوردهایی که امروز به برکت انقلاب اسلامی به دست آوردهایم، به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست، از این رو توصیه ما به جوانان این است که گول سیاهنمایی دشمنان نسبت به دستاوردهای نظام را نخورند.
توتتووخ
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