تبیین اقدامات و دستاوردهای نظام به مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی صبح امروز چهارشنبه با سفر به شهرستان چرداول در نشست مشترک اعضای هیئت نظارت، اجرایی و بازرسی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری حضور یافت.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار با اشاره به اینکه در عصری زندگی میکنم که زمان شکوفایی اسلام ناب محمدی (ص) است، اظهار داشت: تغییراتی که در نظام جهانی با شکل گیری انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (ره) به وجود آمد و موجب گسترش نفوذ گفتمان جدیدی در عرصهی جهانی شد، امروز این پرچم عزت و اقتدار به دست جانشین خلف و صالحش مقام معظم رهبری است.
حسنی در ادامه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین گفت: در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی با امپراتوری دروغ رسانهای تلاش میکنند با کم رنگ کردن دستاوردها بین مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند، بر همه دلسوزان نظام واجب است در جهت تبیین اقدامات و دستاوردهای نظام و دولت اقدام عملی کنند.
وی افزود: دشمن تلاش دارد با برجسته نمودن مسایل کوچک، عظمت دستاوردهای انقلاب اسلامی را تحت الشعاع قرار دهد و در اینجا تشریح اقدامات و دستاوردهای نظام و دولت نقشههای شوم دشمنان را نقش بر آب میکند.
معاون استاندار ایلام در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم کودک کش اسرائیل، اظهار داشت: در نشست سران کشورهای عربی و اسلامی خبرنگاران مصری مطالب جالبی گفتند که در آن اشارهای شده به این مطلب که تنها این ریاست جمهوری اسلامی ایران بود که در بین سران کشورهای عربی و اسلامی با قدرت از مردم فلسطین دفاع کرد و حامی پیامهای خاصی بود و این ناشی از قدرت بلامنازع جمهوری اسلامی در منطقه است.
وی با اشاره به اینکه آمریکاییها از دامنه نفوذ و تأثیر گذاری جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت نوظهور در عرصه جهانی هراس دارد، ادامه داد: آنان ۸ سال جنگ را بر ما تحمیل کردند و بسیاری از فشارها و تحریمها را اعمال نمودند و با ابر رسانههایی که در اختیار داشتند، نتوانستند در برابر عظمت ملت بزرگ ایران حرفی برای گفتن داشته باشند چراکه ایران اسلامی این مسیرهای پر پیچ و خم را به سلامت طی کرده و در حال صعود به قلههای جهانی هست.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با اشاره به صحبتهای مقام معظم رهبری در خصوص امید آفرینی در جامعه گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی میفرمایند امید آفرینی کنید و به مردم امید دهید دلیل این است که معظم له آینده را به خوبی میبینند و اینکه به کجا در حال رفتن هستیم و چه مسیرهایی را طی کردهایم را در نظر دارند.
وی در ادامه از تحقق شعائر اصلی انقلاب اسلامی از جمله استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: به برکت خون شهدا و رهبریهای داهیانه مقام معظم رهبری امروز ایران اسلامی در اوج استقلال، اقتدار و قدرت است.
وی در ادامه اجرای مرّقانون را فصل الخطاب در برگزاری انتخابات عنوان کرد و گفت: انتظار هست مجموعه اعضا و دست اندرکاران امر انتخابات با عمل به قانون و با بی طرفی کامل از کاندیداها عملکرد قانونمند خود را به نمایش بگذارند.
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