شهادت ۴ فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به جنین+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری اعلام کردند که از ساعات اولیه بامداد امروز درگیریهای مسلحانه شدیدی در جنین بین مبارزان مقاومت و صهیونیستهای متجاوز و جنایتکار در جریان است و تاکنون ۴ نفر به شهادت رسیدهاند.
شهادت ۴ فلسطینی در حمله اشغالگران به جنین
شهرار جنین اعلام کرد که شمار شهدای جنین به ۴ نفر افزایش یافته و اکنون اوضاع در این اردوگاه به شدت فاجعهبار و بحرانی است.
یکی از شهدا بهاء لحلوح از رهبران گروهانهای قدس گردان جنین است که از مدتها پیش تحت تعقیب اشغالگران صهیونیست بود.
پیش از این منابع فلسطینی اعلام کردند که در حمله بامداد امروز اشغالگران اسرائیلی به جنین ۳ فلسطینی به شهادت رسیده و دست کم ۹ نفر دیگر زخمی شدند.
اشغالگران اسرائیلی با پهباد به جنین حمله کردند و جدای از شهادت این ۳ نفر، خسارت سنگینی هم به این منطقه وارد کردند.
صهیونیستهای جنایتکار بیمارستان جنین را هم محاصره کرده و خواستار تسلیم شدن تمامی افراد حاضر در آن شدند.
حمله نظامیان اشغالگر اسرائیلی به بیمارستان ابن سینا در جنین حمله ور شده و کادر پزشکی و درمانی را مجبور به تخلیه این بیمارستان کردند.
خسارتی که اشغالگران صهیونیست به خیابانها و زیرساختهای جنین وارد کردند.
این درحالی است که دقایقی قبل، منابع خبری از فرار نظامیان رژیم صهیونیستی از اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری خبر دادند.
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