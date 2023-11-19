به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین انصاریان مفسر قرآن کریم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
تمدّن اسلامی بر پایه فرهنگ است و فرهنگ بر پایه کتاب، و کتاب نیز معجزه دین خاتم پیامبران. در این دین، کتاب بس قدر دیده و بر صدر قرار گرفته و خداوند تبارک و تعالی معجزه پیامبر خاتم را نه مانند معجزات دیگر پیامبران، بلکه «کتاب» قرار داده و به قلم و نوشته سوگند خورده است: ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ.
اسلام به عنوان دینی کتابمحور، پایهگذار فرهنگی است که عالمان آن، در طیّ قرنها، آثاری فراوان در رشتههای گونهگون علمی آفریدند و تمدّنی را پی افکندند که بنیادش بر حکمت و عقلانیّت است و تمدّنهای دیگر وامدار آن. شاهد این گفتار، کتابهایی چون الذّریعة الی تصانیف الشّیعة و کشف الظّنون عن اسامی الکتب و الفنون است که شامل فهرستی از کتابهایی است که دانشوران مسلمان در هزاره اخیر، بلکه پیشتر از آن، تألیف کردند و با هر کتاب، خشتی بر کاخ فرهنگ نهادند و یادگاری برای بشریّت باقی گذاشتند «که از باد و باران نیابد گزند.»
جهان امروز با سرعتی دمافزون، شاهراه علم و فنّاوری را درمینوردد و دریغ است مسلمانان، که در گذشته قافلهسالار فرهنگ و تمدّن بودند، از کاروان علم امروز عقب افتند. اکنون بر ما مسلمان فرض عین و عین فرض است که آن گذشته زرّین خویش را تجدید کنیم و این نیز ممکن نیست مگر اینکه فرهنگ را در کانون توجّه خود قرار دهیم و با کتابخوانی خوی بگیریم.
هفته کتاب، فرصتی مناسب است برای فراخوان به مطالعه و ارتقای فرهنگ عمومی مردم و برکشیدن ایران امروز به ایرانی بالندهتر و رشدیافتهتر. سوگمندانه آمار مطالعه در ایران چندان مطلوب نیست و گروهی کتابخوانی را محدود به دوران مدرسه و دانشگاه میشمارند. امید است کارگزاران محترم امور، که عهدهدار برپاییِ هفته کتاب هستند، این فرصت را غنیمت شمارند و یکایک خانوادههای ایرانی را با فرهنگ کتابخوانی و کتابخویی آشنا سازند.
در پایان، به همه کتابداران و کتابشناسان و فهرستنویسان و مصحّحان و نویسندگان و مترجمان، شادباش میگویم و امید میبرم در هفته کتاب، کوششهای سترگ این فرهنگبانان ارج نهاده شود.
*عباس اسمعیلی
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