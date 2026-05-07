به گزارش خبرگزاری مهر، ساناز رمجی با تشریح عملکرد آموزشی این حوزه در سال جاری افزود: این دورهها در رشتههای متنوع و متناسب با نیازهای بومی شامل، رشته گلابتوندوزی و البسه محلی که طی آن ۴۳ هنرجو تحت آموزش قرار گرفتهاند، برگزار شده است.
وی اظهار کرد: دوره سفال و سرامیک نیز که با همکاری ادارهکل زندانها در شهرستان میناب اجرا شد، ۷۲ نفراز گروههای هدف در آن حضور داشتهاند.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین در رشته زیورآلات سنتی نیز یک هنرمند در شهرستان بندرلنگه آموزش دیده است.
رمجی ادامه داد: با توجه به ضرورت تقویت مهارتهای علمی در صنایعدستی، برای برگزاری چند دوره تخصصی پیشرفته در آینده نزدیک برنامهریزی شده است.
وی اضافه کرد: دورههایی شامل، استانداردسازی و ارزیابی کیفیت در صنایعدستی، مبانی شناخت و ارزشگذاری علمی محصولات صنایعدستی و آشنایی با مواد اولیه، فرایند تولید و شاخصهای تشخیص کیفیت دورههایی هستند که به زودی برگزار میشود و میتوانند نقش تعیینکنندهای در ارتقای سطح دانش فنی هنرمندان و افزایش توان رقابتی تولیدات صنایعدستی هرمزگان در سطح ملی و منطقهای داشته باشد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان تاکید کرد: این اقدامات در راستای حمایت از هنرمندان، ارتقای کیفیت تولیدات و تقویت حضور صنایعدستی استان در بازارهای هدف انجام میگیرد و تداوم این روند میتواند جایگاه هرمزگان را در زنجیره ارزش صنایعدستی کشور بیش از پیش تثبیت کند.
