به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر به حملههای رژیم صهیونیستی به غزه واکنش نشان داد.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد: ما به شدت حمله اشغالگران اسرائیلی به بیمارستان اندونزی را در غزه محکوم میکنیم.
در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است: ما خواهان تشکیل کمیته بین المللی تحقیق درباره جنایات اشغالگران اسرائیلی علیه غیرنظامیان در غزه هستیم.
وزارت خارجه قطر همچنین بیان کرد: ما از جامعه جهانی میخواهیم که تحرک فوری برای بازداشتن اسرائیل از ارتکاب جنایات بیشتر به عمل آورد.
این در حالی است که ساعتی قبل، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که تشدید محاصره بیمارستان اندونزی در غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی ادامه دارد.
القدره تاکید کرد: ما برای خروج زخمیهایی که در بیمارستان اندونزی گرفتار شدهاند با صلیب سرخ در ارتباط هستیم. ممکن است اشغالگران به اقدامات احمقانهای در قبال افرادی که از بیمارستان اندونزی خارج میشوند دست بزنند.
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