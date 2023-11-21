«بایدن» توافق آزادی اسیران را «بسیار نزدیک» دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس فرانس پرس، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌ شنبه پیش از شروع نشستی در کاخ سفید با اعضای کابینه خود در پاسخ به سوال خبرنگاران اعلام کرد که توافق برای آزادی اسیران نزد حماس در ازای آزادی اسیران فلسطینی دربند اشغالگران قدس و نیز برقراری آتش‌ بس موقت «اکنون بسیار نزدیک است».

رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این ارتباط گفت: ما اکنون بسیار نزدیک هستیم، بسیار نزدیک. می توانیم برخی از این اسیران را خیلی زود به خانه بیاوریم. اما من نمی‌ خواهم وارد جزئیات کار شوم، زیرا تا زمانی که این کار (تبادل اسیران نزد حماس با اسیران فلسطینی دربند صهیونیست‌ها) تکمیل نشود، در واقع کاری انجام نشده است.

«جو بایدن» اضافه کرد: در حال حاضر اوضاع خوب به نظر می‌رسد.

این در حالیست که وی دیروز دوشنبه در سخنانی کوتاه به خبرنگاران گفته بود که معتقد است توافق برای آزادی اسرا (میان اشغالگران قدس و حماس) نزدیک است.

گفتنی است که وی ۲۳ آبان ماه هم در سخنانی اعلام کرده بود که معتقد است اسرا در نوار غزه آزاد می‌شوند.

رئیس جمهور آمریکا درباره آزادی اسرا به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود: من هر روز با افراد مشمول در این موضوع صحبت می‌کنم. من معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد. اما نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم.

*اسماعیل شکیبا نیا