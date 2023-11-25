به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهد دوست عصر شنبه در نشست رؤسای هیاتهای مذهبی شهرستانهای استان بوشهر، که با حضور مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی و رئیس شورای هیاتهای مذهبی کشور در سالن جلسات شهرداری خورموج برگزار شد، اظهار داشت: ایام فاطمیه فرصتی مناسب برای تبیین هرچه بیشتر ابعاد شخصیتی حضرت زهرای مرضیه (س) و سبک زندگی آن بانوی بزرگوار است.
امام جمعه دشتی افزود: اولین وظیفه ما معرفت و شناخت شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) است.
وی گفت: هیاتهای مذهبی نقش مهمی در پیروزی انقلاب و همچنین در دفاع مقدس داشتند و در صحنههای مختلف اجتماعی از جمله مقابله با ویروس منحوس کرونا نیز نقش آفرین بودند.
وی با بیان اینکه تهیه یک نظام مسائل برای هیاتهای مذهبی لازم است گفت: یکی از مشکلات هیاتهای فقر محتوایی و معرفتی است از این رو بهرهگیری از ظرفیت یک روحانی و عالم دین برای تبیین مسائل دینی در هر هیأت ضرورت دارد.
امام جمعه دشتی بیان کرد: در این شرایط تهاجمات فرهنگی و القا شبهات، هیاتهای مذهبی باید با محوریت روحانیت به مرکزی برای پاسخگویی به شبهات، اعتقادی و سیاسی تبدیل شود.
وی یادآور شد: نفوذ جریانهای ناسالم سیاسی در هیاتهای مذهبی آسیب جدی است که نیازمند مراقبت، هوشیاری و بصیرت افزایی است. هیاتهای مذهبی برای مشارکت حداکثری در انتخابات میتوانند نقش مهمی ایفا کنند و باید به وظیفه خود عمل کنند.
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