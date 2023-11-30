به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران در مورد قهرمانی در مسابقات جهانی مکزیک و شرایط فعلی وزنه‌برداری گفت: خدا را شاکریم که بچه‌های ما توانستند با اقتدار در مسابقات جهانی مکزیک قهرمان شوند. این دستاورد بزرگ برای ماست.

وی گفت: برای این سرمایه‌ها که بیش از ۱۰ ماه در اردو بوده‌اند برنامه‌ریزی بلند مدت داریم. می‌خواهیم برای بعد از المپیک پاریس پشتوانه‌سازی و نسل سازی خوبی انجام بدهیم که شروعش با همین جوانان و نوجوانان است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری خاطرنشان کرد: ضمن اینکه فدراسیون خودش را مکلف می‌داند تا در رده‌های پایه مکرراً با برگزاری اردوهای مستمر بحث نسل سازی را در وزنه برداری ادامه بدهد.

انوشیروانی در پاسخ به حس و حال تصویر منتشر شده از یوسفی و نعمتی در دسته فوق سنگین بعد از قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات مکزیک از نظر مردم افزود: تصویر واقعاً بی نظیری بود و برای خود ما هم آن خاطرات در ذهنمان روشن شد. خیلی خوشحال شدیم و امیدوارم این دو نوجوان و جوان ما بتوانند در سال‌های آتی آن مسیری که همه انتظار دارند را حتماً طی کنند و با کسب مدال و سکوهای متعدد دل مردم عزیز ایران را شاد کنند.

سجاد انوشیروانی گفت: بچه‌ها افزایش رکورد چشمگیری داشتند و طبق برنامه ریزی ما پیش رفتند. این مهمترین هدف ما است. ضمن اینکه دسته فوق سنگین برای ما بسیار حائز اهمیت است و یکی از برنامه‌های فدراسیون این است که طی سال‌های آینده مجدداً قهرمانی و اقتدار فوق سنگین را به نام ایران برگردانیم.