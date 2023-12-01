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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۷

رییس شورای شهر بوشهر:

بوشهری‌ها در طرح کاشت درخت مشارکت کنند

بوشهری‌ها در طرح کاشت درخت مشارکت کنند

بوشهر- رییس شورای اسلامی شهر بوشهر خواستار مشارکت شهروندان بوشهری در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش جمعه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران از رویکردهای مهم دولت است که به منظور احیای جنگل‌ها، تلطیف هوا، کاهش اثر گازهای گلخانه‌ای، تولید اکسیژن، حفاظت از منابع آب و خاک شروع شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به اقدامات مهم شورا و شهرداری در توسعه فضای سبز شهری گفت: احداث پارک لیل، پارک ساحلی جفره، فاز دوم پارک باغ بهزاد، فاز دوم پارک مروارید در ساحل جلالی، برنامه ریزی برای احداث فضای سبز در حریم ۶۰ متری دریا در شغاب، طراحی پارک ۱۳ هکتاری در تنگک دوم و طراحی پارک ۱۳۸ هکتاری ملت به عنوان بزرگترین پارک جنگلی تفریحی استان بوشهر از شاخص ترین اقدام‌های شورای ششم شهر بوشهر در حوزه فضای سبز بوده است که با اجرای آنها به استاندارهای ملی فضای سبز خواهیم رسید.

نیک روش خاطر نشان کرد: طرح کاشت یک میلیارد درخت به عنوان یک مسئولیت اجتماعی بزرگ است که انتظار است همه شهروندان در این طرح مشارکت داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر از اجرای این پویش در شهر بوشهر خبر داد و گفت این طرح فردا ساعت ۹ صبح در پارک لیل، و به روی شهرک نیایش آغاز می‌شود که از شهروندان بوشهری دعوت می‌کنیم در این آئین حضور پیدا کنند و با مشارکت خود در طرح کاشت یک میلیارد درخت به عنوان یک مسئولیت اجتماعی برای داشتن شهری آباد و سبز گام بردارند.

کد مطلب 5954895

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    نظرات

    • IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
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      لطفا تمام پیاده روها رو با چوب و چندل و ایرانیت مدل داربست قرار بدین و پیچک کاشته بشه که رشد کنه پراکنده بشه تا بالا و تا روی زمین و فضا رویایی و بهشت گونه بشه و سایه دار
    • IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      از رنگ سبز خوشرنگ بهاری و چمنی هم استفاده بشه جالب میشه مثلا تمام دیوارها و نرده ها و جدولها و ... رنگ سبز زده بشه و نقاشی گل و برگ و درخت
    • IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      ساحل ریشهر بسیار خاص و متفاوت و پتانسیل بالایی برای توریستی شدن داره لطفا روی دیزاینش با خلاقیت بیشتر کار بشه مثلا سرسره بسیار بزرگ و عریض جنس فایبرگلاس دارای حفاظ و ایمن؛ ازبالا تا پایین نصب بشه بشکل مارپیچ زیباست
    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      فضای پارک ریشهر تا جای امکان مدل غرفه اتاقک طراحی بشه که اضلاع دیوارش از پیچک باشه و کف اتاقکها چمن مصنوعی و نرده چوبی که حس کلبه جنگلی القا بشه و روی شاخه درختان داخل پارک ماکت حیوانات جنگلی مثل میمون و کوال و طوطی و قرقاول و..‌ نصب بشه بسیار فضا زیبا و توریستی میشه
    • IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      لطفا سطل زباله و کاناپه های داخل پارکها وپیاده روهای خیابان ها رو بیشتر کنید طرح چوبی و کنده درختی .. فصل تابستان ایستگاه های اتوبوس کولر سالم و دستگاه آبسردکن هم کنارش نصب شه
    • IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
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      لطفا داخل پارک ها خصوصا پارک ریشهر تاب های بلند و زیادی نصب شه چشم انداز تاب سواری مردم بسیار شاد و سرزنده و مسرت بخشه تاب های ایمن و سبز خوشرنگ همچنین باند پخش موسیقی بی‌کلام آرامش بخش
    • IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      لطفا شبهای بوشهر رو مثل روز روشن کنید تعداد لامپهای پرنور در خیابان و کوچه ها و پروژکتور در پارکها موجب امنیت بیشتری هم میشه پخش موسیقی بی‌کلام و مدیتیشن از باندهای مخصوص شهرداری منطقه در اماکن عمومی برای شهروندان کار جالب و دلپسندیه و حس فضای جامعه رو یکدست ودلنشین می‌کنه
    • IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      بوشهر شهر کوچک و راحتتر میشه بهش رسیدگی کرد و ثروتمنده و باید نام محروم از اول اسمش عملا حذف بشه یعنی دیگه اجازه ندین درحقش اجهاف بشه و مثل بهشت سرسبز و زیبا که زبانزد کل ایران حتی دنیا بشه
    • IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      ماکت اسبهایی که در ساحلی قسمت لبه ساحل دریا نصب کردید بسیار زیباست لطفا این خلاقیت ها رو بیشتر اجرا کنید مثلا تندیس های از چند مرد بومی درحال سنج و دمام زدن در مکانی نصب کنید توی دید باشه و شهر رو زیباتر کنید یا توی پارک چند تندیس اززنان محلی بومی در حال بافت حصیر و قالی زیلو و کارهای دستی..
    • IR ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      سمت آلاچیق پارک ریشهر چندتا تندیس از هیعت شاد زنان در حال دست زدن و کل زدن دورهمی با دف و ...و تندیس مردانی در حال نواختن نیعمبونه و دمبک و نی فلوت خیلی جالب میشه ها
    • IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      بعضی قسمت‌های پارکها خصوصا ورودی ها رو از بالا رشته طناب ببندید و پارچه های رنگی شاد رو بشکل نوار روبان بهش گره بزنید که هنگام وزش باد تکون بخورن و لابلای نوارهای رنگی زنگوله نصب کنید صدای زنگوله گوسفندان هنگام وزش باد بسیار دلنشین و قشنگ حسه داخل مرتع و دشت و‌ طبیعت القا میشه
    • IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      اگه در تمام خیابان های شهر لابلای درختان و هربالاجایی در هر چند قدمی زنگوله آویزان شه و صدای قشنگش در فضا پخش باشه انگار که شهر زنده س و در حال آواز خواندن انگار اتمسفر هوای شهر باهات حرف میزنه و فضا رویایی و خاص میشه با همین ترفندهای خلاقانه کم هزینه میشه طیف وسیعی از زیبایی روح افزا رو به ش بخشید

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