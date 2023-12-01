به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش جمعه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران از رویکردهای مهم دولت است که به منظور احیای جنگل‌ها، تلطیف هوا، کاهش اثر گازهای گلخانه‌ای، تولید اکسیژن، حفاظت از منابع آب و خاک شروع شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به اقدامات مهم شورا و شهرداری در توسعه فضای سبز شهری گفت: احداث پارک لیل، پارک ساحلی جفره، فاز دوم پارک باغ بهزاد، فاز دوم پارک مروارید در ساحل جلالی، برنامه ریزی برای احداث فضای سبز در حریم ۶۰ متری دریا در شغاب، طراحی پارک ۱۳ هکتاری در تنگک دوم و طراحی پارک ۱۳۸ هکتاری ملت به عنوان بزرگترین پارک جنگلی تفریحی استان بوشهر از شاخص ترین اقدام‌های شورای ششم شهر بوشهر در حوزه فضای سبز بوده است که با اجرای آنها به استاندارهای ملی فضای سبز خواهیم رسید.

نیک روش خاطر نشان کرد: طرح کاشت یک میلیارد درخت به عنوان یک مسئولیت اجتماعی بزرگ است که انتظار است همه شهروندان در این طرح مشارکت داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر از اجرای این پویش در شهر بوشهر خبر داد و گفت این طرح فردا ساعت ۹ صبح در پارک لیل، و به روی شهرک نیایش آغاز می‌شود که از شهروندان بوشهری دعوت می‌کنیم در این آئین حضور پیدا کنند و با مشارکت خود در طرح کاشت یک میلیارد درخت به عنوان یک مسئولیت اجتماعی برای داشتن شهری آباد و سبز گام بردارند.