به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ساکنان استان بصره و بغداد عصر امروز با برگزاری تجمعهای مردمی، نسبت به تصمیمات مرتبط با محدودیت پروازهای میان عراق و ایران اعتراض کردند.
برگزارکنندگان این تجمعات، اقدامات اخیر را همسو با خواستههای ایالات متحده و در راستای تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند و از دولت عراق خواستند با این تصمیمات مخالفت کند.
این اعتراضات در حالی شدت یافته است که برخی شخصیتهای سیاسی عراق نیز نسبت به این محدودیتها واکنش نشان دادهاند.
در همین راستا، نمایندگان مجلس بصره ضمن اعلام آغاز روند جمعآوری امضا برای تشکیل جلسه اضطراری در پارلمان، خواستار حضور نخستوزیر، وزیر حملونقل و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شدهاند.
جمعیت معترض حاضر در مرکز بغداد نیز شعار دادند: «اگر نمیتوانید به موصل برسید، بگذارید با ما بجنگد!» جمعیت در مرکز بغداد در تجمعی با شعارهایی نظیر «نه، نه به محاصره!» ممنوعیت پرواز با جمهوری اسلامی را رد و تصمیمات دولتی را که با فشار آمریکا همسو هستند، محکوم کردند.
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