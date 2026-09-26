به گزارش خبرگزاری مهر، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا امروز شنبه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: آنچه آمریکا علیه کوبا انجام می‌دهد یک مجازات جمعی است. چند روز پیش رییس جمهور آمریکا از همین مکان اعلام کرد که کوبا یک کشور شکست خورده است. اگر کوبا یک دولت شکست‌ خورده است، چرا آمریکا محدودیت‌ های گسترده، از جمله ممنوعیت سوخت و تحریم‌ های دیگر را علیه ما اعمال می‌کند؟ رفتارهای آمریکا نقض قوانین و نیز منشور سانفرانسیسکو است.

وزیر امور خارجه کوبا ادامه داد: تحریم‌های آمریکا باعث مرگ جوانان کوبایی می‌شود و خرابی به بار می‌آورد. اما کوبا با عزم و اراده برای دفاع از خود ایستاده است. فشارها، همراه با هجمه‌های وحشیانه رسانه‌ای علیه مردم کوبا هستند. نمایندگان آمریکا آشکارا گفته‌اند که می‌خواهند کوبا را بگیرند و بر آن تسلط پیدا کنند و بر اقتصادش مسلط شوند و این مایه تاسف است.

برونو رودریگز سپس افزود: هدف آشکار آمریکا این است که به کوبا القا کند باید تحت سلطه این کشور باشد، اما این مسئله جرم است. سازمان ملل و اعضای آن می‌ دانند که کوبا صلح طلب است. همچنین نقش فعالانه‌ای را در حمایت از سازمان ملل برعهده دارد. کوبا تهدید نیست. آنچه تهدید محسوب می‌شود محاصره و تحریم است.

وی سپس تأکید کرد: همیشه آماده گفتگو با آمریکا بوده‌ایم تا بتوانیم راهکارهایی را برای حل و فصل اختلافات فیمابین بر اساس احترام متقابل و حق حاکمیت پیدا کنیم. آماده‌ مبادلات تجاری با شرکت‌های آمریکایی و نیز شرکت‌های دیگر کشورهای جهان هستیم. فعالانه در خصوص مشکلاتی که کشورمان با آن ها مواجه است، کار می کنیم و در این فرایند تغییر، بر اساس مدل‌ های اجتماعی و اقتصادی بر اساس تجارب تاریخی پیش می‌ رویم.

این در حالیست که هیأت آمریکایی همزمان با آغاز سخنرانی «برونو رودریگز»، وزیر امور خارجه کوبا، صحن مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کرد.