به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالرضا هاشمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری همایش علمداران تبلیغ و تبیین در بوشهر اظهار داشت: همایش علمداران تبلیغ و تبیین ساعت هشت صبح ۱۴ آذر ماه با برنامه‌های متنوع و حضور سخنرانان مطرح کشوری در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این همایش با حضور روحانیان است افزود: این همایش تحت عنوان قرارگاه تبیینی تبلیغی روحانی شهید محمد حسن ابراهیمی با حضور روحانیان شاغل، بازنشسته، سربازهای طلبه و روحانیانی که در مجموعه نیروهای مسلح استان بوشهر فعالیت می‌کنند برگزار می‌شود.

هاشمی با اشاره به هدف از برگزاری این همایش اذعان کرد: همبستگی، انسجام و وحدت بین روحانیان در راستای ایجاد هیجان تبیینی و تبلیغی بین آحاد نیروهای مسلح استان بوشهر از مهمترین اهداف برگزاری این همایش به شمار می‌رود.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر تصریح کرد: انسجام روحانیون در راستای شناسایی مسائلی که نیاز به تبلیغ و تبیین در جامعه و نیروهای مسلح دارد سبب خنثی شدن بسیاری از اقدامات رسانه‌ای دشمنان جمهوری اسلامی ایران می‌شود.