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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸

در نشست علنی امروز صورت گرفت؛

تسلیت مصری در پی درگذشت مادر نماینده بوشهر و مادر نماینده گرگان

تسلیت مصری در پی درگذشت مادر نماینده بوشهر و مادر نماینده گرگان

​​​​​​​ نایب رییس مجلس درگذشت مادر نماینده بوشهر و همچنین مادر نماینده گرگان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: مطلع شدیم والده همکار محترم عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر و والده همکار بزرگوار غلامرضا منتظری نماینده گرگان به رحمت ایزدی پیوستند. مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومان طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

کد مطلب 5956175
هادی رضایی

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