تسلیت مصری در پی درگذشت مادر نماینده بوشهر و مادر نماینده گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: مطلع شدیم والده همکار محترم عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر و والده همکار بزرگوار غلامرضا منتظری نماینده گرگان به رحمت ایزدی پیوستند. مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومان طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.