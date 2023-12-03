حل مشکلات نیروهای شرکتی نیازمند تصمیم سریع انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی بیشهسری، نماینده مردم بابل در مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و شهادت دو پاسدار ایرانی در جریان مأموریت مستشاری در سوریه و همچنین تبریک هفته بسیج، روز نیروی دریایی و روز مجلس گفت: قطعاً دور جدید جنایات رژیم جعلی صهیونیستی بیپاسخ نخواهد ماند و این شکست بزرگ آنها که غیرقابل جبران است. قطعاً پیروز میدان این جنگ -حتی اگر ۱۰ سال هم به طول بینجامد- مردم فلسطین هستند و امیدواریم این رژیم جعلی به زودی از صحنه روزگار حذف شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی صحبتهای خود را با تذکراتی به معاون اول رئیسجمهور، رئیس جمهور و دولت ادامه داد و خطاب به آنان گفت: چرا صدای ناله و فریاد و مظلومیت کشاورزان بابلی و مازندرانی و شمالی را نشنیدید و به مصوبات و تصمیمات خود و درخواستهاای آنها عمل نکردید و تنها بعد از ۱۰ روز به دادن یک اطلاعیه یا مصاحبه بسنده کردید؛ که آن هم فایدهای نداشت و تحصن ما هم تأثیری نگذاشت.
سعادتی بیشهسری ادامه داد: برای برون رفت از این بحران و به هدر رفتن و تاراج همه داشتههای مردم برای همدردی با این کشاورزان عزیز پیشنهاد میکنم که نمایندگان شهرها و استانهای شمالی استعفا بدهند تا شاید دولتمردان به خودشان بیایند.
نماینده مردم بابل با بیان اینکه چرا باید محصولات مازندران با سایر میوهجات و محصولات استانهای دیگر فرق داشته باشد و برنج و مرکبات ما اینچنین دچار مشکل شود؟ تصریح کرد: از عدم اقدام ریاست جمهور و رئیس مجلس هم برای اینکه سازمان برنج تشکیل نشده، گلهمندم و تقاضا میکنم که مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای سازمان مدیریت بحران وزارت کشور هم امکانات، هم تغییر ساختار، بودجه و نیروی انسانی و امکانات تخصصی برای این امر در نظر بگیرد.
سعادتی بیشهسری با اشاره به اینکه متأسفانه مازندران و بابل در سیل اخیر دچار مشکلات بسیار زیادی شده و جادهها، راهها، منازل و باغات دچار مشکل و آبگرفتگی حاد شده است، عنوان کرد: باید پیشگیری و پیشبینی و گام عملی و لایروبی از قبل انجام بگیرد. الان قیمت یک بیل مکانیکی ۵ میلیارد است اما ۸۰ میلیارد کمک برای سیل به مازندران شده است.
به گفته نماینده مردم بابل در مجلس، استان مازندران با داشتن جایگاه مهم و مردمی ولایی و انقلابی نیازمند به ثبات مدیریت و تصمیمگیری است و باید از حاشیهها پرهیز شود. مدیریت باید در فضای آرام انجام وظیفه شود و با قدرت به کار خود ادامه دهد.
نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم همچنین در نطق خود از وزیر راه و شهرسازی، بنیاد مسکن کشور، وزاری بهداشت و درمان و ورزش و جوانان و معاون وزیر و مدیرعامل آبفای کشور به جهت حمایتهای ویژه و مصوباتی که برای کلانشهر بابل داشتند صمیمانه تشکر کرد و گفت: امید است برای اجرایی کردن آنها هم اقدام مهمی انجام دهند.
سعادتی بیشهسری در بخش دیگر صحبتهای خود ضمن اشاره به اهمیت موضوع الگوی اسلامی، پیشگیری ساختاری بیماریها براساس آیات و روایات و تمدن اسلامی که ۱۲ گام دارد، تاکید کرد: هم وزارت بهداشت و درمان و هم کمیسیون بهداشت مجلس باید موضوع طب اسلامی را جدی بگیرند.
وی تصریح کرد: تا کی باید به گسترش ساخت بیمارستانها و درمانگاهها و اضافه کردن به تختها ادامه دهیم؟ چرا از طب اسلامی که در سایر دانشگاهها تدریس میشود حمایت نمیکنیم؟ میلیون نفر تحت پوشش این موضوع هستند و باید موضوع طب آبا و اجدادیمان جدی گرفته شود.
نماینده مردم بابل در مجلس ضمن گلایه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قبل از رأیگیری قول داده با مسئولان سهام عدالت -که ۵۰ میلیون نفر سهامدار دارد- جلسهای داشته باشند و متأسفانه عمل نکردند؛ اضافه کرد: نسبت به حل مشکلات نیروهای شرکتی مظلوم و تبدیل وضعیتشان باید سریعتر تصمیم انقلابی بگیریم.
سعادتی بیشهسری در پایان نطق خود فوقالعاده خاص و بیمه و اضافهکاری پرستاران را متذکر شد و گفت: حل مشکل موضوع ایثارگران باید در رأس و اولویت مجلس قرار بگیرد و اینکه ما در مجلس حتماً اولویتها و تذکراتی که به دولت میدهیم را پیگیری کنیم و دولت هم پاسخگوی این درخواستها باشد.
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